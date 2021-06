Koh-Lanta 2021 : Maxine grande gagnante de cette saison

Le 12 mars dernier, les fidèles de "Koh-Lanta" ont pu découvrir une toute nouvelle saison baptisée "les armes secrètes". Au casting, 21 nouveaux aventuriers se sont lancés dans cette incroyable aventure. Et dès le début de la compétition, les cartes du jeu ont été redistribuées. Si Sylviane a été la première candidate à quitter l'émission, Marie a été la première victime des armes secrètes. Puis d'autres éliminations ont suivi et certaines restent dans les esprits des téléspectateurs. Celle de Candice par exemple a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, car l'instructrice en survie détenait un collier d'immunité qu'elle n'a pas joué. La faute au jeu de dupes orchestré par Laure et Maxine, qu'elle considérait pourtant comme ses alliés dans l'aventure.

Sur le camp jaune, l'élimination d'Aurélien a aussi été un moment fort de cette édition 2021. Déjà parce que le pharmacien de 34 ans ne s'y attendait pas et ensuite parce que son départ a permis à Shanice, Mathieu, Thomas et Myriam de prendre l'ascendant chez les jaunes, mais à leurs risques et périls. En effet, avec le choc des ambassadeurs et la réunification, les membres du noyau dur des ex-jaunes n'ont pas fait long feu sur le camp blanc, en partie à cause de Vincent qui a préféré être maître de ses choix dans cette aventure. Dans les derniers épisodes diffusés, d'autres candidats ont été éliminés. Magali - victime de l'arme secrète de Lucie - a quitté le jeu aux portes de la redoutable course d'orientation.

"C'est ma médaille d'or olympique"

Le 28 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Jonathan, Lucie, Maxine, Laure et Arnaud ont disputé l'épreuve d'orientation. Si l'aventure s'est terminée pour Arnaud et Laure, Maxine, Lucie et Jonathan ont décroché leur place pour la suite de la compétition. Après plus de 30 jours d'aventure, ils sont parvenus à atteindre leur objectif : disputer la mythique épreuve des poteaux.

Ce vendredi 4 juin 2021, les trois finalistes ont tout donné pour l'emporter. La gagnante a choisi son finaliste. Ces dernières ont été soumis aux votes du jury final. En direct, Denis Brogniart a retrouvé tous les candidat(e)s de cette édition, dont les deux finalistes. Et après plusieurs minutes de suspense, le nom de la grande gagnante a été dévoilé. Il s'agit de Maxine. En plus de succéder à Alexandra - gagnante de la saison des "4 Terres" - elle remporte les 100 000 euros promis au vainqueur. "C'est ma médaille d'or olympique. J'ai gagné tellement de choses dans cette aventure (...) C'est une revanche sur cette carrière difficile (...) Je suis beaucoup plus heureuse, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'en suis sortie grandi. Merci 'Koh-Lanta' !" a-t-elle confié.

Par Clara P