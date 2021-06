Koh-Lanta 2021 - Maxine : les coulisses de ses retrouvailles avec Candice dévoilées (Exclu)

Non Stop People : Comment allez-vous depuis la finale ?

Maxine : Je vais merveilleusement bien. Je suis très heureuse. J'ai passé un super week-end en famille. Laure était avec moi samedi. Il y avait aussi Flavio et Gabin. C'était super. C'est dur de réaliser que j'ai gagné. Je crois qu'il va me falloir encore quelque temps quand même. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on me dit : 'Bravo, tu as gagné' et je réponds : 'Ouais, ouais'. C'est tellement dur de réaliser un truc aussi énorme. Je suis la plus heureuse.

Non Stop People : Quels sont les retours que vous avez eus depuis votre victoire ?

Maxine : Je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout ça. J'ai pas mal de messages en attente sur mon téléphone. J'ai privilégié un petit peu mes proches, ma famille, mes amis. Je n'ai pas trop regardé les réseaux sociaux parce que déjà ce n'est pas trop dans mon habitude. À chaque fois que je regarde, ce sont des gens qui m'envoient beaucoup d'amour. C'est top. Je ne fais pas trop attention aux critiques.

Non Stop People : Comment se sont passées vos retrouvailles avec vos camarades lors de la finale ?

Maxine : On a vraiment passé une super soirée tous ensemble. J'ai été plutôt étonnée à ce niveau-là parce que ça me faisait un petit peu peur de retrouver tout le monde et ça c'est plutôt bien très bien passé. Même avec ceux avec qui j'ai forcément un petit peu moins d'affinités et qui m'en veulent un petit peu, ça c'est bien passé. C'était cordial et correct.

Non Stop People : Vous parlez de Frédéric et Hervé ?

Maxine : Oui. Magali et Candice aussi. Ce sont des gens qu'on a quitté avec certaines tensions. Je pense que c'est encore un petit peu difficile pour eux de passer à autre chose. En tout cas, c'était quand même une très bonne soirée.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec eux ?

Maxine : Pas tellement. On s'est dit bonjour, mais ce n'est pas forcément allé plus loin. C'est compliqué parce que c'est vrai que peu importe ce qu'on leur dira avec Laure, les explications qu'on pourra leur donner, ils sont fermés et campent sur leurs positions, donc voilà. À un moment donné, ça ne sert à rien. Ça ne passera pas de leur côté. Après, je peux comprendre leur frustration, je me mets aussi à leur place.

Non Stop People : Sur l'élimination de Candice - qui a fait beaucoup de bruit lors de la diffusion - comment avez-vous vécu les choses ?

Maxine : Plutôt bien dans le sens où je ne regrette pas ce que j'ai fait et je ne regrette pas la décision que j'ai prise à ce moment-là. C'était un premier coup de stratégie dans 'Koh-Lanta, les armes secrètes'. Avec Laure, on a joué. On ne regrette rien à ce niveau-là. S'il fallait prendre la même décision au même moment, franchement je reprendrais la même. C'est une opportunité à saisir et ça nous a aussi permis d'arriver là où on est arrivé. Donc pas trop de regrets.

"J'aimais beaucoup Magali..."

Non Stop People : Et sur l'élimination de Magali, sur ce pacte que vous aviez scellé avec elle ?

Maxine : Entre le moment où on a fait ce pacte-là, c'était avant la réunification et la fin de l'aventure. Il ne faut pas oublier que Magali est arrivée quasiment à la fin alors qu'à la base, elle était censée partir bien plus tôt. Il s'est quand même passé pas mal de choses avec elle. Elle s'est beaucoup isolée pendant toute cette période-là. C'était une femme que j'aimais beaucoup, mais elle s'est beaucoup isolée et peut-être que Lucie a pris une place plus importante. À ce moment-là, pour moi, ça aurait été encore plus une trahison du côté de Lucie parce que je l'appréciais énormément. Elle avait fait un geste énorme pour moi aussi.

Non Stop People : Et sur les raisons de cet isolement, avez-vous une explication ?

Maxine : Je pense qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer. Elle était peut-être pas dans le même délire. Depuis le début, elle était assez seule et souvent sur la selette, malheureusement pour elle.

Non Stop People : Quels sont les liens que vous avez tissés avec Lucie ?

Maxine : Lors de la réunification, on a directement discuté sur le camp. On s'est rendu compte qu'on avait à peu près des parcours similaires. Du coup, ça nous lie, parce qu'on a vécu toutes les deux des choses difficiles dans le sport. Ça nous a très vite rapprochées. Elle a dix ans de plus que moi, donc elle beaucoup d'expérience qui m'inspire aussi. C'est pour ça que ça a matché tout de suite.

Non Stop People : Ça a aussi très bien matché avec Laure...

Maxine : Surtout avec Laure oui ! Je n'avais pas trop de doutes sur le fait que je m'intègre. Je suis quelqu'un d'assez sociable dans la vie de tous les jours. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, m'intéresser aux gens, ça ne m'a pas trop surpris de ce côté-là. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à avoir une amie comme Laure du début jusqu'à la fin de l'aventure et pour laquelle j'aurais pu tout faire. C'est ça qui est d'autant plus beau. Cette rencontre a été incroyable puis en plus, nous venons de milieux totalement différents. C'est comme une soeur pour moi maintenant, elle fait partie de la famille.

Non Stop People : Quels souvenirs gardez-vous des poteaux ?

Maxine : De très, très bons souvenirs. Je pense que c'est le rêve ultime de tous aventuriers de 'Koh-Lanta'. C'est vraiment très difficile, parce que l'eau, ça pertube vraiment. Je me suis vraiment concentrée et j'ai trouvé un point de repère dans l'eau qui m'a beaucoup aidée. Je ne me suis pas trop dispersée. Je n'ai pensé qu'à un seul truc pendant 2h08, c'est de me répéter : 'Papa, maman, Alex, Ben et Laure'. Ces cinq prénoms m'ont vraiment permis de rester concentrée, de ne pas bouger.

Non Stop People : Que comptez-vous faire de vos gains ?

Maxine : J'aimerais bien offrir un gros voyage à mes parents et mon frère pour partir à l'étranger au Costa Rica. J'aimerais bien aussi peut-être investir une petite partie dans un appartement pour quitter un petit peu mes parents et les laisser tranquille (rires) J'aimerais bien aussi réaliser mes projets personnels et créer mes propres émissions avec des sportifs.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Maxine : Ça m'a fait beaucoup grandir. C'était un investissement personnel, c'était une aventure que je voulais vivre pour moi. Et au final, j'ai gagné bien plus qu'une aventure parce que je reviens avec des très, très bons amis. Rien que pour ça, 'Koh-Lanta', c'est incroyable à vivre. Je ne retiens que des bonnes choses.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P