Koh-Lanta 2021 - Maxine : photo souvenir avec son compagnon avant leurs retrouvailles

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" que les téléspectateurs suivent chaque vendredi sur TF1. Et depuis le début de la compétition, les fidèles du programme ont assisté à de nombreux rebondissements. Si les éliminations de Candice et Aurélien ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, celles de Mathieu et Shanice la semaine dernière n'ont pas non plus manqué de faire réagir. Si le premier a quitté l'aventure à la suite de sa défaite sur un duel surprise qui l'a opposé à Thomas, la seconde a été la cible du vote de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui impose de voter contre Laure ou Maxine, avec lesquelles il s'était d'ailleurs engagé lors du choc des ambassadeurs.

Depuis la réunification, Maxine et Laure ont inversé la tendance chez les rouges, en menant une offensive 100% girl power. Ainsi, elles sont parvenues à faire sortir Frédéric et Hervé. Mais depuis le "coup de pression" de Shanice à Vincent, ce sont maintenant les ex-jaunes qui sont visés par les ex-rouges et certains ex-jaunes. À ce stade de la compétition, et après le conseil explosif de la semaine dernière, Thomas et Myriam sont vraisemblement ceux qui sont les plus en danger sur le camp réunifié, deux membres de leur noyau dur ayant déjà été éliminés.

"Ne tarde pas à revenir quand même"

Chez les ex-rouges, Maxine est toujours en lice aux côtés de Laure, son alliée de toujours. La jeune femme de 25 ans - victime d'un burn-out six mois avant les Jeux Olympiques de Rio - est en couple depuis plusieurs années avec Benjamin Bonzi. Ces derniers vivent une relation à distance, comme l'aventurière l'avait confié au magazine Public. En effet, le joueur de tennis est souvent amené à se déplacer pour les besoins de sa carrière, lui qui est joueur de tennis. "On ne se voit pas souvent parce qu'il est très pris par ses tournois... Mais ça me convient cette relation à distance. J'adore mon autonomie, il n'y a aucune routine entre nous et quand on se retrouve, c'est trop bien !" expliquait-elle.

Actuellement en déplacement dans le cadre de sa carrière sportive, Benjamin Bonzi manque à Maxine. C'est ce qu'elle a confié le 27 avril dernier sur sa page Instagram via un cliché souvenir sur lequel elle s'affiche complice avec sa moitié. En légende, elle lui a écrit ces quelques mots. "Hâte de te retrouver @benbonzi. Je suis si fière de toi champion. En espérant que tu me ramènes une coupe de République tchèque. Ne tarde pas trop à revenir quand même. #loveyou #couplegoals #labagarre #champion #missyou", a-t-elle écrit. Ce à quoi le sportif a répondu dans le fil des commentaires : "C’est moi qui suis fier de toi ma sousou".

Par Clara P