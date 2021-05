Koh-Lanta 2021 : Maxine proche de son frère sur Instagram, cette passion qu'ils ont en commun

Le 7 mai dernier, l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les armes secrètes" a été riche en rebondissements. Une semaine après l'élimination de Myriam, Denis Brogniart a annoncé "les destins liés", un tournant dans l'aventure puisque les candidats - après un tirage au sort - ont poursuivi l'aventure à deux. Alors que Laëtitia se sentait en danger, elle a fini par trouver un collier d'immunité. Mais c'était sans compter l'arme secrète découverte par Lucie et qui l'a dépossédée de ce précieux sésame. En effet, la candidate "renfort" du début de l'aventure a pu, avec le bracelet noir, donner le collier d'immunité de Laëtitia au candidat de son choix. Et c'est Maxine qui a reçu l'objet, s'immunisant et protégeant son binôme, Thomas. Vincent et Laëtitia ont été éliminés.

Le fait que Lucie ait choisi de sauver Maxine et Thomas a fait réagir sur les réseaux sociaux. Si la championne de MMA a été la cible de critiques 2.0, elle a aussi dû faire face à l'incompréhension de Laëtitia, candidate dont elle était proche dans l'aventure. "Sur le moment, je prends un gros tacle par derrière. Je ne sais plus où j'habite, je me dis : 'Pourquoi elle a fait ça, à moi surtout ?' (...) Sur le camp, on est très proches, très copines. Je lui en veux parce que... Elle me dit qu'elle a un coup de coeur pour Maxine. Je ne suis pas jalouse, mais je ne comprends pas", nous a confié Laëtitia lors d'un entretien exclusif.

Los Angeles, Cuba...

S'il est vrai que Lucie et Laëtitia n'ont pas affiché une grande complicité sur le camp réunifié, ces dernières sont depuis très copines. En effet, elles ont passé un week-end ensemble à Marseille, avec Laure et le frère de Maxine, Alex. Ce dernier est très proche de sa soeur. En effet, sur sa page Instagram, il a partagé de nombreuses photos sur lesquelles il prend la pose avec la candidate de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Et le duo partage une passion commune, à savoir les voyages !

En effet, Maxine et son frère Alex ont posé leurs valises dans différents pays, du Mexique à Cuba en passant par les Etats-Unis. Et c'est à Los Angeles qu'ils ont profité d'une séance photos délirante, notamment en prenant la pose devant le célèbre "Hollywood Sign" surplombant la ville des anges. En décembre dernier, Alex a posté un cliché de famille sur lequel il s'affiche aux côtés de ses parents et de sa soeur, Maxine (voir ci-dessous).

Par Clara P