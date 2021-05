Koh-Lanta 2021 - Maxine : retrouvailles avec son compagnon et message de soutien 2.0

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 21 nouveaux aventuriers. À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que dix aventuriers en compétition, cinq hommes et cinq femmes. Et l'épisode 9 de ce vendredi 7 mai 2021 promet d'être riche en rebondissements, puisque Denis Brogniart a annoncé le retour des destins liés. L'aventure se joue dorénavant en binômes. Des duos formés par tirage au sort et qui devront ensemble s'imposer lors des épreuves, car le candidat désigné lors du conseil entraînera son coéquipier dans sa chute.

La semaine dernière, Myriam a été éliminée de "Koh-Lanta". Un départ précédé des éliminations de deux ex-jaunes, Mathieu et Shanice. Si le premier a quitté l'aventure à la suite d'un duel perdu face à Thomas, la seconde s'est attirée les foudres de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui mette la pression pour voter contre l'une des deux ex-rouges, Maxine et Laure. Un revers auquel la jeune femme de 26 ne s'attendait pas du tout.

Retrouvailles après une victoire

Dans cette édition 2021 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Maxine est toujours en lice. La semaine dernière, elle a fait savoir à sa communauté que son petit ami, Benjamin Bonzi, lui manquait. Ce dernier était en déplacement dans le cadre de sa carrière en tant que joueur de tennis. "Hâte de te retrouver @benbonzi. Je suis si fière de toi champion. En espérant que tu me ramènes une coupe de République tchèque. Ne tarde pas trop à revenir quand même. #loveyou #couplegoals #labagarre #champion #missyou", postait-elle.

Depuis, Benjamin Bonzi a retrouvé sa petite amie, après avoir remporté le 2e titre en challenger du tournoi auquel il a participé. Une nouvelle qu'il a partagée sur sa page Instagram. "Très heureux de ma semaine à Ostrava ! Maintenant retour maison", a-t-il posté. Dans sa story, la jeune femme a partagé une vidéo dans laquelle sa moitié dévoile son trophée (voir captures d'écran ci-dessous). Avant ça, le joueur de tennis avait posté un message à Maxine dans le fil des commentaires, en réaction à la diffusion de l'épisode 8 de "Koh-Lanta" la semaine dernière sur TF1. Cette dernière avait écrit le message suivant : "Alors, l’épisode d’hier vous a plu ? Quel bonheur de gagner ce totem. Heureuse d’avoir la chance de passer une semaine de plus dans cette aventure incroyable ! Bon week-end à tous". Ce à quoi Benjamin Bonzi il a répondu : "T'es la meilleure".

Par Clara P