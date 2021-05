Koh-Lanta 2021 : Maxine sauvée par Lucie grâce au bracelet noir, Vincent et Laëtitia éliminés

Alors que la grande finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes" aura lieu le 28 mai prochain, l'aventure continue sur TF1. Et la semaine dernière, c'est Myriam qui a été éliminée de la compétition. Avec la rébellion de Lucie et Laëtitia - toutes les deux épaulées par Vincent - l'ex-jaune a été la cible des votes. Et autant dire qu'elle ne s'est doutée de rien, certaine de son emprise. Avec l'ensemble des jaunes, elle pensait éliminer Arnaud. Mais à sa grande surprise, c'est son prénom qui s'est retrouvé en grande majorité dans l'urne dépouillée peu de temps après par Denis Brogniart, lors du conseil.

Ce vendredi 7 mai 2021, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", le retour sur le camp a été difficile pour Thomas. Se sentant seul, il a confié ne plus supporter l'ambiance dans l'aventure. Mais surtout, le chauffeur livreur de 37 ans en veut énormément à Lucie, Laëtitia et Vincent d'avoir éliminé Myriam. Il a pu compter sur le soutien d'Arnaud qui a tenté de lui remonter le moral. De son côté, Vincent a parlé de "Révolution française" sur le camp.

Un bracelet noir très puissant

Le jeu de confort a marqué le retour des destins liés. Après un tirage au sort, cinq binômes ont été constitués : Flavio/Laure, Thomas/Maxine, Jonathan/Magali, Arnaud/Lucie et Vincent/Laëtitia. Et l'épreuve a été remportée par Flavio et Laure qui ont pu profiter d'une récompense gustative et de confort, avec le duo de leur choix, à savoir Magali et Jonathan. Sur le camp, Laëtitia s'est attirée les remarques de Thomas qui lui a bien fait comprendre qu'elle était en danger. Heureusement, elle a trouvé un collier d'immunité dont elle a révélé l'existence à Vincent juste après l'épreuve d'immunité qui a été remportée par Lucie et Arnaud.

Laëtitia n'était pas la seule à se sentir en danger sur le camp. À cause de son binôme avec Thomas - ex-membre du quatuor jaune - Maxine a elle aussi tenté de trouver un collier d'immunité. Elle a finalement pu compter sur l'aide de Lucie, qui a trouvé l'arme secrète la plus puissante du jeu, à savoir "le bracelet noir" qui permet de voler un collier d'immunité à un candidat après les votes. Lors du conseil, Lucie a choisi de déposséder Laëtitia de son collier d'immunité et elle l'a donné à Maxine, protégeant ainsi l'alliée de Laure, mais aussi Thomas. Ce dernier a voté deux fois contre Vincent grâce au vote noir qu'il a reçu de Myriam. Et c'est Vincent qui a été éliminé, entraînant Laëtitia dans sa chute.

Par Clara P