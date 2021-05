Koh-Lanta 2021 - Maxine : son message fort à Laure après son élimination

Le 12 mars dernier, lors du coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs ont fait la connaissance des 21 nouveaux candidats anonymes de cette édition 2021. Parmi eux, Laure et Maxine, deux ex-rouges qui dès le début de l'aventure, ont noué des liens solides. En effet, tout au long de la compétition, elles se sont entraidées, sans jamais se trahir. Ainsi, c'est ensemble qu'elles ont décidé de se jouer de Candice en lui faisant croire qu'elle n'était pas en danger sur le camp, ce qui était faux. En ne jouant pas son collier d'immunité, la jeune femme a scellé la fin de son aventure. Eliminée, elle a quitté l'aventure bien avant la réunification.

La semaine dernière, Maxine et Laure se sont lancées dans la course d'orientation aux côtés de Lucie, Jonathan et Arnaud. Si Maxine a réussi à décrocher sa place pour l'emblématique épreuve des poteaux, Laure a été éliminée. Sur la même zone de recherche que Jonathan, l'agricultrice a pourtant tout donné pour tenter de trouver le poignard. Mais son "adversaire" a gagné du temps en ne retournant pas voir Denis Brogniart pour découvrir à quelle couleur la balise correspondait. Et c'est lui qui a fini par l'emporter.

"Ce n'est que le début d'une longue et belle histoire"

À la suite de son élimination, Laure a pu compter sur le soutien de Maxine. En effet, cette dernière lui a dédié un long message sur sa page Instagram dans lequel elle s'est remémorée leurs instants passés dans l'aventure. "Ma Laure, tous mes plus beaux souvenirs sont avec toi (et aussi les pires d’ailleurs ). Du rire aux larmes, de la déception à la victoire, de la tempête au grand soleil, du ventre qui gargouille à la BEUCH, de Vitaa à Café Gourmand… Tu as été une amie, une alliée, une confidente, un repère, une chanteuse, une leadeuse, une battante et surtout… Une Aventurière I-N-C-R-O-Y-A-B-L-E !" a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Bien que cette aventure est complètement ouf, tu l'as rendue exceptionnelle. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu m’as apporté et pour la force que tu m’as donné tout au long de ces 34 jours. RIEN n’aurait été pareil sans toi. Merci 'Koh-Lanta' pour cette amitié inexplicable, ce n’est que le début d’une longue et belle histoire. Je suis fière de toi et je t’aime fort". Une touchante déclaration d'amitié à laquelle Laure a répondu dans le fil des commentaires : "Vas-y, tu m'as fait chialer. Merci d'être là, dans ma vie. Comme tu dis, ce n'est que le début !!!" a-t-elle écrit.

Par Clara P