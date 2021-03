Koh-Lanta 2021 : Maxine victime d'un burn-out, elle se confie sur son "échec sportif"

Place à la nouvelle saison de "Koh-Lanta" ! Ce vendredi 12 mars, Denis Brogniart reprend les commandes du programme pour une édition qui compte 20 nouveaux aventuriers. Ces derniers se sont envolés pour la Polynésie française, lieu choisi par la production pour le tournage, coronavirus oblige. Parmi les aventuriers qui se sont lancés dans cette incroyable aventure, les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir Maxine, une jolie blonde de 25 ans originaire du Val-de-Marne. Sur sa page Instagram, cette dernière a officialisé sa participation le 16 février dernier.

"BREAKING NEWS !!! C'est avec une immense émotion que je vous dévoile ma participation à 'Koh-Lanta - Les armes secrètes'. Merci à 'Koh-Lanta' pour cette aventure unique, exceptionnelle et intense que je n'oublierai jamais, OHHHH NON ! Vous êtes pressés ? Pas autant que moi ! Maxou en mode aventurière, ça donne quoi ??? Pour le savoir, rendez-vous le vendredi 12 mars 2021 à 21h05 sur TF1 pour découvrir le 1er épisode de cette saison complètement folle ! Installez-vous bien confortablement dans votre canapé (avec une bonne pizza pour ma part) et direction la Polynésie française", a-t-elle posté.

"J'étais en route vers les jo de rio..."

Dans son portrait, Maxine a évoqué sa passion pour le sport. "C'est toute ma vie", dit-elle. Ancienne sportive de haut niveau, l'aventurière de "Koh-Lanta" a fait six ans de gymnastique acrobatique et cinq ans de plongeon. Alors qu'elle s'apprêtait à participer à l'évènement de sa vie, un coup dur a stoppé net son ascension.

"J'étais en route vers les Jeux Olympiques de Rio 2016. J'étais à ça, mais j'ai fait un burn-out. J'ai complètement craqué six mois avant l'échéance. C'est mon seul échec sportif", explique-t-elle. En participant à "Koh-Lanta", la jeune femme a le sentiment de renouer avec ce qu'elle n'a pas pu concrétiser cinq plus tôt. "C'est mes Jeux olympiques à moi. Ce serait ma manière de ramener le titre suprême à la maison", conclut-elle dans son portrait.

