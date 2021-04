Koh-Lanta 2021 - Myriam : son comportement envers Vincent jugé "déplorable" sur Twitter

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Baptisée "les armes secrètes", cette aventure a démarré avec la participation de 20 nouveaux candidats, avant que Lucie ne rejoigne l'aventure un peu plus tard en tant que candidate "renfort". Depuis le début de la compétition, des éliminations ont eu lieu. Si celles de Candice et Aurélien ont particulièrement marqué les téléspectateurs, Aurélien et Shanice ont eux aussi connu une sortie inattendue. Si le premier a été éliminé à la suite d'un duel qu'il a perdu face à son allié de toujours Thomas, la seconde a fait les frais de la colère de Vincent qui n'a pas supporté qu'elle lui impose de voter contre une ex-rouge, Laure ou Maxine.

Lors du conseil, les esprits se sont échauffés à l'annonce du verdict par Denis Brogniart. C'est surtout Myriam et Thomas qui ont exprimé leur colère et leur incompréhension à la suite du vote de Vincent contre Shanice, lui qui était l'un des leurs chez les jaunes. "Son discours est beau, mais je préfère en rire", a commencé Myriam après avoir écouté les explications de Vincent sur son vote. Et de poursuivre : "Il y a de la trahison à droite, il y en aura peut-être à gauche, ça va être sympa. Je fais partie des personnes qui sont engagées pour lui, à savoir voter contre Aurélien, alors que j'étais en toute sécurité. Et aujourd'hui, parce qu'on le force un petit peu... En tout cas, on lui demande de voter entre jaunes, ce qui se fait depuis plusieurs semaines, Monsieur est outré et du coup vote contre la personne qui l'oblige", a-t-elle dit.

"C'est vraiment un comportement de gamin"

Le discours de Myriam vis-à-vis de Vincent lors du conseil de "Koh-Lanta, les armes secrètes" n'a pas manqué de faire réagir. En effet, sur Instagram, des internautes se sont dits "déçus" par le comportement de l'ex-jaune. "Très déçu ! Comment avez-vous pu mettre une telle pression sur quelqu'un ? Le montage de l'émission ne montre pas une belle image de votre quatuor puissant. Dommage", a déploré un internaute dans le fil des commentaires d'une publication postée par Myriam sur Instagram.

Sur Twitter, des téléspectateurs ont aussi pointé du doigt les déclarations faites par Myriam lors du conseil. Et autant dire que certains d'entre eux ont été cash. "Myriam, c'était mieux de faire des menaces ? Comportement déplorable sincèrement", a posté un internaute. "Le comportement de Myriam est totalement irrespectueux ! Elle râle parce qu'elle ne peut pas imposer sa vision", a poursuivi un autre. Si la principale intéressée n'a pas réagi, Vincent a calmé les choses sur ses réseaux au lendemain de la diffusion de l'épisode. En effet, il n'a pas hésité à prendre la défense de Shanice, victime de violents messages 2.0.

Par contre il faudrait dire à Myriam que dire à Vincent "si tu votes pas Maxine tu dégage au prochain conseil" c'est + que "un petit peu forcer" #KohLanta — TIA (@Lttchnv) April 23, 2021

c’est vraiment un comportement de gamin. les remarques de Thomas et Myriam sont tellemeeeent du niveau de CM2 à sortir des “t’inquiète pour la suite“ et à menacer pour obliger quelqu’un à faire comme eux, ça me rend malade #KohLanta — lincey (@reputari) April 23, 2021

Et donc Myriam, c'était mieux de faire des menaces? Comportement déplorable sincèrement. #KohLanta — Heyden (@Heyden17) April 23, 2021

Le comportement de Myriam est totalement irrespectueuse ! Elle râle parce qu'elle ne peut pas imposer sa vision #KohLanta — Ermite lettré (@jeandestael) April 23, 2021

Je suis la seule à pas apprécier le comportement de Shanice et Myriam ? Elles donnent des leçons à tout le monde sans balayer devant leur porte. #KohLanta — STL (@Estellaa_M) April 23, 2021

Par Clara P