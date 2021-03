Koh-Lanta 2021 : qui est Lucie, la nouvelle candidate "renfort" de l’aventure ?

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" a démarré sur TF1. Le 12 mars dernier, les fans du programme ont pu découvrir le tout premier épisode de cette édition 2021. Et autant dire que celle-ci est très prometteuse ! En effet, Denis Brogniart et l'équipe de production ont vu les choses en grand. Cette année, les candidats font face à des "armes secrètes". Ces dernières ont pour but de leur donner des pouvoirs qui peuvent changer le cours de l'aventure. Et cela pourrait commencer dès ce soir. En effet, dans le dernier épisode, c'est Sylviane qui a quitté l'aventure. Mais dans le résumé de l'épisode suivant, Denis Brogniart annonce aux candidats l'arrivée d'une candidate "renfort".

une championne dans l'âme

Pour l'instant, on ne sait pas encore si elle vient renforcer l'une des équipes après un jeu de confort remporté ou si elle remplace un abandon médical. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle s'appelle Lucie Bertaud, qu'elle est âgée de 36 ans et qu'elle est une ancienne championne de France de boxe et vice-championne du monde de MMA.

Quelques heures avant son arrivée sur le jeu, elle a accepté de se confier à "TV Mag" sur les raisons qui l'ont poussée à s'inscrire à Koh-Lanta : "Je suis quelqu’un qui se fixe des objectifs improbables, qui aime se challenger et repousser toujours plus loin ses limites. Au niveau des sports de combat, j’ai assouvi ma curiosité au-delà de mes attentes. Je cherchais une aventure qui n’est pas seulement martiale et qui allait chercher tout un tas de qualités humaines : l’intelligence émotionnelle, sociale, de la stratégie... J’avais envie de voir ce que j’avais dans les tripes", a-t-elle dit.

Par J.F.