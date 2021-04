Koh-Lanta 2021 - Shanice : cette douloureuse épreuve qu'elle a traversée avant l'émission

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" que les téléspectateurs suivent chaque vendredi sur TF1. Au total, ils sont 21 candidats à avoir participé à cette incroyable aventure dont le tournage a eu lieu pour la première fois en Polynésie française, à cause de la crise sanitaire. Depuis le début du jeu, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Sylviane, Marie et Elodie ont été définitivement écartées de la compétition par leurs équipes respectives. Cette dernière est revenue sur son aventure, mais aussi sur le coup de sang de Mathieu contre son équipe à la suite de sa défaite sur le jeu de confort.

"Je ne le prends pas personnellement quand il dit ça. On a tellement besoin de manger et de confort à ce moment-là. Il exprime ça avec son tempérament. Je pense qu'il vise tout le monde. Il a besoin de s'exprimer. Après, j'entends ce qu'il dit, mais je pense qu'il parle vraiment au nom de l'équipe. Gabin était vraiment dans son élément. Il faut aussi admettre quand l'équipe en face est plus forte", confiait-elle à Non Stop People.

"Il a toujours été là pour moi..."

Parmi les candidats au casting cette année dans "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs ont fait connaissance avec Shanice, une jeune cheffe de projet en marketing social chez un équipementier sportif de 26 ans. "Ma mission, c'est de faire en sorte que les jeunes en général, et les filles plus précisément, fassent plus de sport. Je suis très heureuse d'avoir un accès fille dans mon travail parce que ce sont celles qui sont les moins privilégiées dans la société dans laquelle on vit. Je suis absolument tout, sauf individualiste. Je déteste ça. Je trouve qu'on n'apprend pas quand on n'est pas avec les gens", dit-elle dans son portrait.

Si Shanice a voulu participer à "Koh-Lanta", c'est en grande partie à la suite d'une douloureuse épreuve qu'elle a traversée en décembre 2019, à savoir le décès de son papa. "Mon père m'a toujours aidée à me réaliser, à m'accomplir. Il a toujours été là pour moi. Il fallait que je me prouve que seule, je pouvais aussi avancer", a-t-elle confié au site actu.fr. Et de poursuivre sur ce qui a été le plus difficile pour elle pendant l'aventure : "C'est la nuit. Là-bas, elle est interminable, d'autant qu'on a aucun moyen de connaître l'heure. Le soleil se couhait tôt, le temps était humide, les crabes nous montaient dessus".

