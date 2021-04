Koh-Lanta 2021 : Shanice "dictatrice" sur le camp ? Ces images qui ont fait réagir Twitter

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de 20 nouveaux candidats, dont celle de Shanice. À 26 ans, elle est jeune cheffe de projet en marketing social chez un équipementier sportif. "Ma mission, c'est de faire en sorte que les jeunes en général, et les filles plus précisément, fassent plus de sport. Je suis très heureuse d'avoir un accès fille dans mon travail parce que ce sont celles qui sont les moins privilégiées dans la société dans laquelle on vit. Je suis absolument tout, sauf individualiste. Je déteste ça. Je trouve qu'on n'apprend pas quand on n'est pas avec les gens", dit-elle dans son portrait.

Depuis le début de son aventure en Polynésie française, Shanice a marqué les esprits et pour cause : c'est elle qui est à l'origine de l'élimination d'Aurélien, l'un des deux co-capitaines de l'équipe jaune. Avec la complicité de plusieurs de ses camarades, elle a réussi à monter une stratégie pour faire sortir celui qui se croyait intouchable sur le camp. Malgré ce jeu de dupes, le pharmacien de 34 ans nous a confié ne pas lui en vouloir. "On n'était pas du tout sur la même longueur d'ondes en terme de dialogue. On ne pouvait pas se comprendre, on n'était pas sur le même mode de communication. Je pense qu'elle est assez maligne", expliquait-il.

"Elle a pris la confiance Shanice, c'est quoi cette scène ?"

Ce vendredi 23 avril 2021, TF1 diffuse la suite de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Un septième épisode qui s'annonce palpitant, puisque deux candidats vont quitter la compétition. La semaine dernière, à la toute fin de l'épisode dans lequel Hervé a été éliminé, les téléspectateurs ont pu découvrir un court résumé de ce qui les attend ce vendredi soir. Et autant dire que les propos tenus par Shanice à deux de ses anciens camarades jaunes ont fait réagir sur Twitter. "Fais attention, tu es un petit peu plus pète-sec. Il faut vraiment que tu écoutes", dit-elle à Lucie, sans que le contexte de cette discussion ne soit précisé. Dans la suite des images, elle s'adresse à Vincent. "Ne fais pas ça", lui assène-t-elle. "C'est quoi, ce sont des menaces ?" lui répond-il.

En attendant de savoir ce qu'il s'est passé, des internautes ont exprimé leur interrogation quant au comportement de Shanice qui n'a pas manqué d'être pointé du doigt. "Elle a pris la confiance Shanice, c'est quoi cette scène ???" a posté un internaute. "Au vu des extraits de la semaine prochaine, Shanice a l'air de ne pas se prendre pour n'importe qui", a poursuivi un autre. À noter que l'aventurière a aussi été qualifiée de "dictatrice" par certains, et même d'"impératrice".

SHANICE C’EST UNE DICTATRICE ENFAITE PTDRRR #KohLanta — L.A $4UCE (@this_is_solange) April 16, 2021

Mais Shanice elle a beaucoup trop pris la confiance elle critiquait Aurélien mais c’est elle qui se prend pour l’impératrice de l’équipe maintenant #KohLanta #KohLanta2021 — grodessa (@odessa_nstsi) April 16, 2021

Shanice qui veut faire sa loi ça va vite me soûler #KohLanta — (@trousseauseries) April 16, 2021

Elle a pris la confiance Shanice c’est quoi cette scène??? #KohLanta pic.twitter.com/OCiGAz1GFU — calie_blck (@BlckCalie) April 16, 2021

Shanice j’ai trop envie et hâte qu’elle dégage ! #KohLanta — V @_VinceCP) April 16, 2021

Au vue des extraits de la semaine prochaine Shanice a l'air de ne pas se prendre pour n'importe qui.... #KohLanta — Vaal (@londonvaal) April 16, 2021

Mais Shanice veut tout contrôler, elle va devenir insupportable #KohLanta — Hyngrindz droit fiscal love account (@auroreinlk) April 16, 2021

