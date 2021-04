Koh-Lanta 2021 : Shanice menaçante envers Vincent ? Elle revient sur ses propos (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Shanice : C'est difficile de se faire éliminer. Je n'avais pas envie de partir. J'avais encore plein de choses à vivre. Ce qui m'embête le plus à ce moment-là du jeu, c'est que je sais que ça va être très dur pour les jaunes de faire face à ça parce qu'on m'a trahie et que la confiance va s'effriter. Je suis triste parce que tout ce que j'ai voulu faire - c'est-à-dire toujours protéger les jaunes et en faire une belle équipe qui va jusqu'au bout, comme on n'a jamais vu dans 'Koh-Lanta' - c'était mon rêve. Je me dis que ça va être plus difficile. Je croise les doigts pour qu'ensuite, ils se rabibochent tous, mais quand j'entends Myriam ou Thomas dire : 'On va se venger', ça me touche parce que ce n'est pas ce dont j'ai envie. Je n'ai pas envie que la prochaine personne qui sorte, ce soit Vincent et encore moins un autre jaune.

Non Stop People : Avez-vous été surprise par le vote de Vincent contre vous ?

Shanice : Evidemment, j'ai été un peu surprise. Après, ce qu'on a très mal fait en tant qu'équipe, c'est d'établir nos stratégies cinq minutes avant le conseil. Tout le monde courait dans tous les sens, avait peur. Je trouve qu'on a vraiment très mal agi en tant qu'équipe. Je n'ai pas réussi à rassurer Vincent. À juste titre, je pense qu'il a pensé se prendre une pression de ma part, mais ça n'en était pas une. Ce n'était pas du tout ce que je voulais. Ce que je voulais lui dire, c'est que comme je voyais que tous les jaunes me disaient : 'Oh la la, il ne veut pas voter comme nous. La prochaine fois, c'est lui', pour moi non, je ne voulais pas que ce tout petit truc fasse du mal à notre équipe. Et du coup j'essayais, mais très maladroitement - c'est vraiment mes torts - de dire à Vincent : 'Tu vas te mettre en danger'. Du coup, quand il me dit : 'C'est une menace ?' et que je lui réponds : 'Oui', je ne suis pas moi, en train de le menacer, je n'aurais jamais voter contre lui la semaine d'après. Mais je me dis à ce moment-là : 'Il faut que tu lui fasses un électrochoc, qu'il se rende compte qu'il se met en danger tout seul, pour rien'.

Non Stop People : Aviez-vous pensé à un tel scénario ?

Shanice : J'ai vu, quand on part au conseil, qu'il était très vexé. Mais je ne pensais pas qu'il le ferait. C'est d'ailleurs pour ça que je le prends comme une trahison, parce que je ne pensais pas qu'il allait voter un jaune, moi encore moins. Il a eu aussi très peur parce qu'il voyait que les gens me suivaient, donc il a eu peur que si jamais un jour, je voulais voter contre lui, tout le monde me suivent. Et je comprends. Encore une fois, c'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir rassuré, de ne pas lui avoir assez dit : "C'est pour l'équipe jaune. Ne t'inquiètes pas, tu n'es pas la cinquième roue du carrosse, je n'ai pas d'alliance'. Et c'est vrai, je n'avais aucune alliance.

Non Stop People : Vous parler du noyau fort que vous formiez avec Thomas, Myriam et Mathieu ?

Shanice : Oui. L'erreur que j'ai faite c'est d'avoir dit lors du jeu de confort : 'Oh c'est beau, c'est la finale rêvée'. Mais en fait, je parle de la finale du jeu, en me disant que c'est trop beau, parce que ce sont les deux binômes du début d'aventure, Myriam/Thomas et Mathieu et moi. Mais à aucun moment, je n'ai promis à Mathieu, Myriam et Thomas qu'on irait en finale tous les quatre. Pas du tout.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occasion de reparler de tout ça avec Vincent après le tournage de l'émission ?

Shanice : Oui. On en a parlé. Vincent n'accepte pas que je dise que c'est une trahison. Il n'aime pas ça, mais ça en est vraiment une. Quand je lui dit que j'ai mes torts, ça l'apaise. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Si on avait plus discuté tous les deux, c'est sûr que ça ne se serait pas passé comme ça.

Non Stop People : Thomas a eu des mots forts contre Vincent lors du conseil, le qualifiant de "girouette". Qu'en pensez-vous ?

Shanice : C'est dur. Après, je pense qu'il est très déçu de me voir partir parce qu'on a été deux de la même équipe jaune à partir, le même jour (NDRL, Mathieu à l'issue de l'épreuve d'immunité). On connaît Thomas maintenant, il est quand même impulsif, donc je comprends qu'il puisse dire ça, je ne l'aurais pas dit. Mais je comprends, parce que pour tous les jaunes, c'était une grosse surprise et une grosse trahison.

"Ce n'était pas une alliance mysogine pour moi"

Non Stop People : Comment avez-vous vécu l'élimination de Mathieu ?

Shanice : Je l'ai mal vécue. C'était comme mon frère. Il était la personne dont j'étais le plus proche dans ce jeu. Après, j'essayais de ne pas trop le montrer, parce que je sais que dans 'Koh-Lanta', un binôme, c'est fort. Ça va loin, on le sait. J'essayais de ne pas trop mettre en avant Mathieu et c'est vrai que là, quand il part, je pleure parce que je suis très émue. Ça me fait du mal. Il était un pilier dans mon aventure. Et c'est pour ça aussi qu'après, je n'ai pas la tête à faire des stratégies.

Non Stop People : Je reviens sur votre rôle au sein de l'équipe jaune. Certains des candidats qui ont voté contre vous ont dit que vous étiez "la tête pensante" ce cette tribu. Qu'en pensez-vous ?

Shanice : Ça me flatte beaucoup. Ils n'ont pas tort. Chacun dans cette équipe avait un petit peu son rôle. Myriam apaise plutôt pendant les épreuves. Moi j'étais celle qui devait penser les stratégies. Comme c'était pour l'équipe, j'adorais le faire. Quand c'est pour moi, j'aime un peu moins le faire, j'avoue. Je mettais mis un objectif : protéger l'équipe jaune, du coup j'aurais tout fait pour le faire. J'ai beaucoup aimé ça.

Non Stop People : Sur cette équipe rouge, qu'avez-vous pensé des éliminations de Frédéric et d'Hervé, mais aussi de Laure qui n'est plus rouge, mais blanche ?

Shanice : Pour l'épreuve d'immunité du koala, on entend Maxine et Laure dire qu'elles sont les prochaines sur la liste parce que ce sont des femmes. Et donc, elles sont moins fortes. Ça m'a vraiment énervé, c'est d'ailleurs pour ça que je dis que je veux que les femmes soient bien dans ce 'Koh-Lanta'. Par contre, ce que j'ai découvert avec les images, c'est que Laure et Maxine ont voté contre d'autres femmes. Malheureusement pour elles, c'était vraiment une alliance d'affinités de garçons, d'amitié. Ce n'était pas une alliance mysogine pour moi. Sur ça, j'avais un peu changé de cap à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai moins de scrupules à voter Laure.

Non Stop People : Laure et Maxine ont réussi à éliminer Candice avec un jeu de dupes assez fou. La semaine d'après, c'est vous qui montez une stratégie pour évincer Aurélien. C'est l'un des moments forts de votre aventure... Comment vous avez réagi en revoyant les images ?

Shanice : J'ai découvert pour Laure et Maxine la façon dont elles ont éliminé Candice et je vous avoue que ce n'est pas du tout ma façon de faire. J'étais vraiment mal à l'aise devant mon écran parce que ça, c'est vraiment ce que j'appelle de la trahison pure. Il y a eu des câlins, des promesses. Ce n'est pas mon jeu, mais je le respecte. Pour Aurélien, je trouve que c'est très différent parce que, tout ce que je fais, c'est d'écouter mes coéquipiers qui me disent : 'Ça va pas. Aurélien a le harpon. Il n'est pas sympa, je n'arrive pas être moi-même'. Je n'avais pas de problèmes particuliers avec lui, au contraire. Je voyais juste qu'il faisait plus de mal à l'équipe jaune que de bien et qu'à ce moment-là du jeu, c'était intéressant de l'enlever parce que je savais aussi que la réunification était proche. Je n'avais pas forcément confiance en lui non plus. Je pense qu'il a un très gros caractère et qu'il s'est rendu compte que j'en avais un très gros aussi et que j'arrivais à réfléchir par moi-même. Et je comprends, que ça puisse déranger.

Non Stop People : Quels souvenirs gardez-vous de cette aventure ?

Shanice : Surtout les gens. Les belles amitiés qu'on a formées. J'en ai appris sur moi. Je sais que j'ai un côté très impulsif, je pense que la communication, il faut qu'elle devienne encore plus primodiale. J'ai des beaux souvenirs, le confort avec Myriam, toutes les épreuves gagnées avec les jaunes. Je sais que je peux faire de belles choses par la suite.

Par Clara P