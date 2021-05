Koh-Lanta 2021 - Thomas : ce "petit" regret qu'il a envers Vincent (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Thomas : Elle était prévisible. Je savais que mon tour était proche. Après les départs de Mathieu, Shanice et Myriam, je savais que c'était mon tour. J'ai eu la chance d'avoir les destins liés avec Maxine. Ça m'a donné une semaine de plus, mais je savais que mon tour viendrait.

Non Stop People : Au moment de justifier leurs votes, vos camarades ont souligné votre faiblesse physique... Auriez-vous pu continuer l'aventure ?

Thomas : Bien sûr que j'aurais pu continuer, on arrivait au bout. Après, c'est sûr qu'en faisant un malaise devant eux, ça n'a pas aidé à me garder. Je savais que le mental avait pris un petit coup lors des derniers jours avec les éliminations de tout le monde.

Non Stop People : Justement, comment vous sentiez-vous mentalement ?

Thomas : Jusqu'aux destins liés, j'étais revanchard. J'étais sur les nerfs parce que je voulais me venger. Après, je me suis ouvert aux rouges et ils commençaient à m'apprécier, dont ça allait. Le mental revenait petit à petit. Je me disais qu'il ne restait pas longtemps et que je pouvais tenir. Malheureusement, mon corps en a décidé autrement.

Non Stop People : Vos rapports avec Arnaud et Jonathan se sont améliorés, vous vous êtes même rapprochés d'eux. Ça s'est fait naturellement ?

Thomas : Oui. Lors des destins liés, ils ont bien vu qu'après l'élimination de Myriam, j'étais vraiment pas bien. J'étais au fond du trou. Au final, les seuls qui sont venus me parler, c'était Arnaud et Jonathan. J'ai trouvé ça très gentil. Après, à force de passer du temps ensemble, on a commencé à créer des liens. Ça m'a permis de m'ouvrir. Ils ont vu que derrière le gros dur que j'étais, il y avait un petit coeur qui battait quand même.

Non Stop People : Oui, parce qu'au départ, ce n'était pas évident de casser cette carapace, notamment lors de la réunification où Hervé en avait pris pour son grade...

Thomas : C'est une erreur de ma part. On était tellement bien entre jaunes, il y avait tellement une bonne ambiance. On avait envie de voir personne sur notre petit camp. On avait trouvé notre petite routine. Alors quand ils sont arrivés, ça fait toujours bizarre. Mais bon, je n'ai pas eu les bonnes réactions avec Hervé et ça, c'est l'un des plus gros regrets que j'ai dans cette aventure, de ne pas avoir appris à le connaître parce que maintenant, c'est devenu un ami. Je suis très proche de lui. J'ai eu la chance de m'ouvrir. J'ai eu ma revanche. Ils ont compris que je n'étais pas quelqu'un de méchant derrière mes airs de dur. J'étais juste quelqu'un qui avait des valeurs et des principes et que je n'avais pas apprécié qu'on me trahisse. Quand on me fait du mal, je suis quelqu'un qui se protège beaucoup. Tu me fais du mal, il faut que je te fasse du mal. Après, on passe à autre chose. C'est ce que j'ai fais, après le départ de Vincent. Je suis passé à autre chose et je me suis ouvert. Je commençais à être apprécié.

Non Stop People : Où en êtes-vous aujourd'hui dans vos relations avec Vincent, Laëtitia... ?

Thomas : Je n'ai pas du tout de contact avec Vincent et je n'ai pas cherché à en avoir. Lui non plus d'ailleurs. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Ils ont fait leur jeu, j'ai fait le mien. C'est un jeu, mais le trait de caractère, il est comme dans la vie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'entier, je l'ai toujours dit. Quand j'aime, je donne tout. Mais quand j'aime pas et qu'on me fait du mal, je suis aussi un peu une tête de c**. J'arrive à me braquer... Et c'est ce qui s'est passé ! Je me suis braqué parce qu'on m'a fait du mal, on a éliminé des gens que j'appréciais et que j'aimais. Il fallait que je me venge. Après, ce n'était peut-être pas la meilleure solution, mais c'est mon trait de caractère. Alors, est-ce qu'il faut que je travaille dessus ? Sûrement. Quant à Laëtitia, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais elle ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune rancoeur envers elle. D'ailleurs, je n'ai aucune rancoeur avec qui que ce soit. C'est juste qu'on ne voit pas la vie pareille.

"Sans Vincent, la partie n'aurait pas été la même"

Non Stop People : N'avez-vous pas envie d'apaiser les choses avec eux ?

Thomas : Moi ça y'est, la page est tournée. 'Koh-Lanta', c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire, ils sont sortis avant moi. C'est très bien comme ça.

Non Stop People : Vous allez revoir vos camarades début juin pour la finale de "Koh-Lanta". Seriez-vous prêt un renouer le dialogue avec Vincent, par exemple ?

Thomas : J'ai été bien éduqué par mes parents donc je dirais bonjour et au revoir. Après, je n'irais pas manger avec lui en dehors, c'est sûr et certain.

Non Stop People : Avez-vous des regrets ?

Thomas : On va dire que j'ai un petit regret. Quand Vincent élimine Shanice, bien sûr que j'ai un regret, c'est de ne pas avoir suivi Vincent parce que c'est vrai qu'on s'appréciait énormément. Mais à côté de ça, j'avais quand même dans un coin de ma tête - et je le lui avais dit ouvertement - que je savais qu'il pourrait me trahir. Je n'avais pas 100% confiance en lui, pourtant j'étais très proche de lui. On s'était dit qu'on allait au bout ensemble. Il a "retourné" sa veste. Il a laissé la porte ouverte aux rouges et ils ont joué leur jeu à fond. Ils ont très bien fait les choses. Sans Vincent, sans ce retournement de situation, la partie n'aurait pas été la même.

Non Stop People : Et avec Lucie, comment ça se passe ?

Thomas : Pour être franc, il y a trois aventuriers pour lesquels ça m'est égal de savoir ce qu'ils font à l'heure actuelle. C'est Vincent, Laëtitia et Lucie. C'est à cause d'eux que le jeu a tourné pour l'équipe jaune. On était tellement arrivé à la réunification en supériorité numérique que j'ai encore du mal à l'heure actuelle à comprendre comment c'est possible qu'avec si peu de rouges, ils aient réussi à tous nous éliminer. Alors, on doit tous avoir une part de responsabilité, mais le point final, c'est que Vincent, Lucie et Laëtitia ont ouvert la porte aux rouges.

Non Stop People : Vous avez voté contre Aurélien avant la réunification. Il l'avait très mal pris. Avez-vous eu l'occasion d'en reparler avec lui ?

Thomas : Je n'ai pas discuté de vive voix avec lui, mais on s'est échangé quelques messages. Je me suis excusé. Après, je ne suis pas le seul à avoir voté contre lui. On a voté pour le bien de l'équipe. Il était devenu un peu solitaire. Je n'ai pas regretté mon choix parce que de dire qu'il y a un cerveau pour deux, ça veut dire quoi ? Il prenait de la place et puis il rabaissait les gens ! J'ai horreur qu'on me rabaisse, on est à la même hauteur. Au vu de la diffusion je ne regrette pas, au vu du jeu, je le regrette. On s'est expliqué. J'ai aucune rancoeur contre lui, je pense que lui non plus. C'est quelqu'un que je peux voir pour discuter. On peut parler quand il veut, avec plaisir.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Thomas : Une expérience inoubliable. Des amitiés fortes. Je savais que j'étais fort mentalement, maintenant je le suis encore plus. Je suis très fier, mes proches le sont aussi, mon père aussi. Derrière toutes ces rancoeurs, il y a bien plus important que ça.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P