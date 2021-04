Koh-Lanta 2021 - Thomas : cette vague de soutien qu’il a reçue pour son papa malade

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 20 nouveaux aventuriers, et de retrouver Denis Brogniart aux commandes de cette édition 2021. Depuis le début de la compétition, des éliminations ont rythmé l'aventure. Mais les plus marquantes restent celles de Candice et Aurélien, tous les deux co-capitaines de leurs équipes respectives, les rouges pour elle, les jaunes pour lui.

La semaine dernière, dans l'épisode 6 diffusé sur TF1, deux aventuriers ont définitivement quitté la compétition, à savoir Frédéric et Hervé. Si le premier a été victime du choc des ambassadeurs, le second a été la cible de Maxine et Laure, ancienne rouges qui n'ont pas hésité à se rallier aux ex-jaunes pour se venger des hommes de l'équipe. "Je leur en veux plus maintenant avec les images, que je leur en voulais à l'époque dans le jeu. Jusqu'au bout, dans le jeu, je pense que je les soutiens (...) En fait, je m'aperçois que tout le long, elles ont manipulé les gens comme elles voulaient (...) Au-delà de ce qu'elles ont fait, ça ne pourra jamais coller entre nous, c'est certain", nous confiait-il dans un entretien exclusif.

"J'ai fait cette aventure pour moi, mais aussi pour mon père"

Le 2 avril dernier, dans l'épisode 4 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs ont pu en apprendre davantage sur Thomas, ex-jaune. À 37 ans, l'aventurier est chauffeur poids lourd dans les Yvelines. "Je ne dis pas que c'est un métier que j'aime (...) mais c'est un métier où je gagne bien ma vie pour quelqu'un qui n'a pas de diplômes. En faisant 'Koh-Lanta' déjà, j'ai envie de prouver que je ne suis pas un bon à rien parce que, qui peut dire qu'il a fait 'Koh-Lanta' dans sa vie, pas grand monde (...) Je suis un grand compétiteur, j'ai toujours fait du sport et je veux toujours gagner", dit-il dans son portrait.

Quant à son histoire personnelle, Thomas l'a qualifiée d'"un peu compliquée". "Mon papa est gravement malade. Il a le syndrome de Korsakoff. Il ne me reconnaît pas, il nous reconnaît très peu. Il vit dans le passé. Je donnerais tout ce que j'ai pour qu'il redevienne comme avant. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc à moi de le rendre fier", explique-t-il. Des confidences qui ont fait réagir sa communauté. En effet, son papa a reçu de nombreux messages de soutien à la suite de cette révélation. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien reçu pour mon papa. Cela me touche, vous êtes les meilleurs. J'ai fait cette aventure pour moi, mais aussi pour mon père", a-t-il posté le 7 avril dernier sur sa page Instagram.

Par Clara P