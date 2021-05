Koh-Lanta 2021 : Thomas charge Laëtitia après l'élimination de Myriam

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 à laquelle 21 candidats anonymes ont participé. Depuis le début de la compétition, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Mais certaines ont davantage marqué les esprits que d'autres. Si celles de Candice et Aurélien n'ont pas manqué de provoquer une vague de réactions sur les réseaux sociaux, celles de Mathieu et Shanice ont aussi eu leur petit effet. Alors que le premier a été éliminé à la suite d'un duel perdu contre son allié de toujours Thomas, la seconde a été victime de Vincent qui, pour proclamer son indépendance dans le jeu au niveau des votes, a déposé son prénom dans l'urne. Une voix qui a fait toute la différence, puisque Shanice a été éliminée.

La semaine dernière, le même scénario s'est produit. En effet, Myriam - ex-membre du quatuor initial de l'équipe jaune - a été écartée du jeu, ciblée par Vincent avec la complicité de certains ex-jaunes et l'ensemble de l'ex-équipe rouge. Un verdict qui a été difficile à accepter pour la professeure d'anglais de 36 ans, mais aussi pour Thomas, qui a promis de la venger. Y parviendra-t-il lors des destins brisés, nouvelle étape de l'aventure que les téléspectateurs découvriront vendredi 7 mai sur TF1 ? Affaire à suivre !

"Elle a tourné sa veste"

En attendant, Myriam, Mathieu et Thomas se sont retrouvés... mais en distanciel ! En effet, le trio a organisé le 5 mai dernier un live sur Instagram pour revenir sur leur aventure, mais aussi commenter ce qu'il s'est passé le 30 avril dernier dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta", lors du conseil qui s'est soldé par l'élimination de Myriam. Et autant dire que les tensions avec certains de leurs camarades ne sont pas apaisées, loin de là. "En y réfléchissant, j'ai un regret", a commencé Mathieu. Et de poursuivre : "Je pense qu'on aurait pu sacrifier certains jaunes beaucoup plus rapidement. Alors qu'on leur a donné de la force, qu'ils sont encore dans l'aventure juste parce qu'on ne les a pas fait sauter avant".

Un avis partagé par Thomas, qui a directement visé Laëtitia. "Mon regret, c'est de l'avoir gardée, sachant que Mathieu ne la sentait pas depuis le début et qu'elle n'avait plus rien à faire là. On a éliminé une Elodie qui méritait 15 000 fois plus la place qu'elle. Et je suis sûr qu'Elodie aurait été loyale", a-t-il dit. Il a poursuivi son propos, non sans charger Laëtitia. "Pourquoi elle est encore là ? Parce que Shanice, qu'on respecte parce que c'est notre amie, nous le demandait. Mais regarde comment elle a remercié ! En fait, Laëtitia, elle oublie que si elle est à l'heure actuelle là où elle est, c'est parce que tout simplement, on l'a sauvée, on l'a emmenée jusque-là. Et une fois Shanice éliminée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a tourné sa veste et elle a dit : 'J'ai plus Shanice avec moi, je vais aller avec les autres et je vote contre eux qui m'ont permis d'être encore là à l'heure actuelle'. Ça, c'est un reproche que je lui fais et c'est mon regret, qu'elle soit aussi loin dans l'aventure", a-t-il dit.

Par Clara P