Koh-Lanta 2021 - Thomas et Myriam : une photo de leurs retrouvailles avant la finale dévoilée

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux aventuriers qui se sont lancés plus motivés que jamais dans la compétition. Au fil de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Si celles de Candice et Aurélien ont marqué les esprits, les départ de Mathieu, Shanice, Myriam et Thomas ont aussi fait parler sur les réseaux. En effet, ces derniers faisaient partie du noyau dur des ex-jaunes. Mais en affichant d'emblée leur complicité et leur envie de disputer la finale ensemble, les quatre aventuriers se sont brûlés les ailes, si bien que certains des ex-rouges ont voté contre eux, avec la complicité de Vincent, ce dernier n'ayant pas apprécié, entre autres, qu'on lui impose de voter contre quelqu'un.

La semaine dernière, les cinq finalistes de l'aventure ont disputé la redoutable course d'orientation. Si Maxine, Lucie et Jonathan ont réussi à décrocher leur place pour la mythique épreuve des poteaux, Laure et Arnaud ont été éliminés. À Non Stop People, ce dernier est revenu sur son départ à ce stade crucial du jeu. "J'ai un peu ressenti un sentiment de non fini. Plus l'aventure avance, moins il y a d'aventuriers et plus on se dit que c'est possible. Je ne peux qu'en vouloir à moi-même à ce moment-là. J'ai aussi un peu de colère contre moi, de la frustration malgré tout. Un peu triste aussi, mais bon, je me dis que j'ai fait une belle aventure et qu'elle sera belle dans les yeux de ma famille", nous a-t-il dit.

Rencontre avec les enfants de Myriam

Ce vendredi 4 juin 2021, Denis Brogniart s'apprête à retrouver les 21 candidats de "Koh-Lanta, les armes secrètes" pour la grande finale du jeu. Les téléspectateurs auront eux aussi le privilège de revoir ceux et celles qui ont participé à cette édition 2021, notamment Thomas et Myriam. Si ces derniers ont été la cible d'une rumeur les disant en couple, ils se sont récemment retrouvés pour vivre une journée 100% sensations fortes. C'est le site Purepeople.com qui a dévoilé une photo de leurs retrouvailles immortalisée à Europa-Park, en Allemagne. L'occasion pour l'aventurier de rencontrer les deux enfants de la professeure d'anglais de 36 ans. "Les anciens co-équipiers s'étaient promis durant leur aventure de partager une journée dans un parc d'attractions. Ils ont donc profité des premiers jours de réouverture du meilleur parc de loisirs du monde pour respecter leur engagement", indique un communiqué relayé par nos confrères.

Sur les rumeurs de couple avec Myriam dévoilées par Closer en mars dernier, Thomas s'était exprimé dans "Touche pas à mon poste". "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi", disait-il, le 17 mai dernier sur C8.

Par Clara P