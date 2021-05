Koh-Lanta 2021 - Thomas : l'impact des rumeurs de couple avec Myriam dans son quotidien

Une semaine après les éliminations de Vincent et Laëtitia lors des destins brisés dans "Koh-Lanta", Thomas a à son tour quitté le jeu. Epuisé physiquement, il était aussi dans le collimateur des ex-rouges, lui qui faisait partie de l'équipe jaune, et plus particulièrement du noyau dur composé de Mathieu, Shanice et Myriam. Pendant son aventure, Thomas a vu apparaître une rumeur sur sa vie de couple, dévoilée par Closer le 26 mars dernier. En effet, nos confrères ont laissé entendre que depuis la fin du tournage de l'émission, le chauffeur-livreur serait en couple avec Myriam et qu'il avait même quitté sa petite amie de l'époque pour se mettre avec sa coéquipière.

Invité dans "Touche pas à mon poste" le 17 mai dernier, Thomas a accepté de réagir aux rumeurs le disant en couple avec Myriam. "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi", lâchait-il. Quelques jours avant, Mathieu avait été interrogé à ce sujet par nos confrères de Purepeople, et voilà ce qu'il leur avait confié : "Tout ce que j'ai vu, c'est deux personnes proches, comme on l'était tous. Sur 'Koh-Lanta', pour qu'il y ait des histoires d'amour, il faut vraiment être motivé ! Après, il n'y a rien d'officiel, donc je n'y crois pas. Ça les regarde s'il y a quelque chose, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été proches amicalement".

Pas d'indices sur son statut amoureux

Si Myriam ne s'est pas encore exprimée à ce sujet, Thomas n'a pas manqué une nouvelle fois de mettre les choses au clair. En effet, le 21 mai dernier, il s'est confié dans le magazine Public, réitérant une nouvelle fois le fait qu'il n'était pas en couple avec la professeure d'anglais. "Ça me fait rire. J'ai la même relation avec elle qu'avec Shanice ou Mathieu. Ce qui veut dire que je serais en couple avec eux aussi !" disait-il. Et de préciser : "Ça me fait beaucoup d'histoires". Enfin, l'ex-candidat de "Koh-Lanta" a tenu à assurer que "dans (sa) vie privée, tout va bien !" sans en dire plus sur son statut amoureux.

Par Clara P