Koh-Lanta 2021 : Thomas réconcilié avec Hervé, il évoque une "erreur de jugement"

Depuis le 12 mars, les téléspectateurs peuvent suivre la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes" sur TF1. Et il s'en est passé des choses en Polynésie française. Avec les éliminations chocs de Candice et Aurélien, les jaunes et les rouges ont pu avancer plus sereinement dans le jeu. Mais la réunification la semaine dernière a semé la zizanie dans le déroulement du jeu. Ainsi, Frédéric a été éliminé à l'issue du choc des ambassadeurs qui, pour la première fois, s'est déroulé en trio. Quant à Hervé, l'ex-co-capitaine de l'équipe rouge a lui aussi été écarté du jeu, victime du ralliement de Maxine et Laure avec les jaunes.

À Non Stop People, l'ancien aventurier s'est confié sur ses deux ex-alliées. Et autant dire que sa rancoeur ne s'est pas atténuée, bien au contraire. "Je leur en veux plus maintenant avec les images, que je leur en voulais à l'époque dans le jeu. Jusqu'au bout, dans le jeu, je pense que je les soutiens. J'essaie de leur montrer qu'on tient à elles. En aucun cas, je suis contre elles. Je les défends tout le temps. En fait, je m'aperçois que tout le long, elles ont manipulé les gens comme elles voulaient. Elles ont éliminé les gens d'une manière qui, pour moi, est soit pas correcte, soit hypocrite (...) Leur mentalité ne me convient pas du tout, leur façon de jouer, ça ne fait pas partie de mes principes et ça n'en fera jamais partie. Au-delà de ce qu'elles ont fait, ça ne pourra jamais coller entre nous, c'est certain", disait-il.

Le bisou de la réconciliation

Cet entretien a aussi été l'occasion pour Hervé d'évoquer Thomas qui, dans l'épisode, a clairement balancé qu'il ne l'aimait pas. "Je pense que quand je suis arrivé, j'ai dû un petit peu le provoquer. Il ne faut pas oublier que j'étais chef de l'équipe rouge et que eux, ils sont jaunes, et qu'en général, le chef de l'équipe, à chaque fois qu'il y a quelque chose de dit dans une équipe, tout retombe sur le chef. Toutes les choses qui ne plaisaient pas me sont tombées dessus", nous expliquait-il. Depuis, la situation s'est arrangée entre eux. "Il s'en est mille fois excusé et celui avec qui j'ai le plus de relation maintenant, c'est avec lui", poursuivait-il.

En fin de semaine dernière, Thomas a posté une photo sur laquelle il s'affiche avec Hervé, ce dernier lui faisant un bisou sur la joue. Un cliché de réconciliation qu'il a accompagné du message suivant : "Parfois, on fait des erreurs de jugement et Hervé est l'exemple qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai découvert une personne en or, qui est devenu un ami. Je suis vraiment désolé mon Hervé". Des internautes n'ont pas manqué de réagir à cette nouvelle amitié. "Tant mieux si vous êtes potes, mais le : 'Je te connais pas et j'ai pas envie d'apprendre à te connaître' restera mythique quoiqu'il en soit", a posté un internaute. "L'erreur est humaine. L'essentiel est de reconnaître ses torts", a poursuivi un autre.

Par Clara P