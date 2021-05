Koh-Lanta 2021 - Thomas : sa touchante déclaration à Myriam, sa "confidente"

Le 12 mars dernier, les 21 aventuriers au casting de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" se sont lancés dans l'aventure. Et depuis le début de la compétition, des éliminations ont marqué le jeu, notamment celles de Candice et Aurélien. Pour la première, ce sont Laure et Maxine qui ont mené un jeu de dupes surprenant en lui faisant croire qu'elle n'était pas du tout danger pour le conseil.

Une stratégie qui a payé puisque l'instructrice en survie n'a pas sorti le collier d'immunité qu'elle détenait, ce qui a précipité sa chute. Quant à Aurélien, il a été victime d'une coalition jaune dirigée par Shanice. L'aventurier de 34 ans n'a rien vu venir. Eliminé, il a accusé le coup, s'en prenant plus particulièrement à Thomas, en qui il avait confiance.

"Je suis tellement fier de vous..."

La semaine dernière, dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", c'est Myriam qui a été éliminée. Après les éliminations de Mathieu et Shanice, la professeure d'anglais a été victime du vote de Vincent, qui s'est rallié à ceux des rouges. À Télé Star, elle est revenue sur son aventure. "J'ai vécu l'aventure de manière assez paisible, parce que j'étais entourée de personnes avec qui je m'entendais très bien. Forcément, ça allège les difficultés. De manière générale, j'ai vécu une aventure qui me convient parfaitement", a-t-elle dit.

Son élimination a été un coup dur pour Thomas, dont elle était très proche dans l'aventure. D'ailleurs, d'après le magazine Closer, ces derniers seraient en couple depuis la fin du tournage. Si aucun des deux ne s'est exprimé à ce sujet, le chauffeur-livreur de 37 ans a posté sur Instagram un message dans lequel il est revenu sur les éliminations de ses trois camarades. "Bon voilà, mon frère d'armes parti la semaine dernière. C'était un honneur de combattre à tes côtés Mathieu. Tu sais ce que je pense, rien ne change, un homme droit, sans filtre. Ma Shanice, une femme forte avec une histoire touchante. Tu as été forte et sincère", a-t-il commencé. Il s'est ensuite adressé à Myriam. "Et maintenant mon binôme Myriam du début à d’aventure, ma confidente, ma psy, une femme forte et sincère toujours souriante ! Voilà pourquoi je vous aime. Je ferai tout pour vous honorer. Je suis tellement fier de vous. Certaines personnes rentrent dans ta vie et n’en sortiront plus, voilà. 3 des plus belles rencontres de ma vie", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV