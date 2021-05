Koh-Lanta 2021 - Thomas : son arrivée au jury final dévoilée, quelle réaction face à Vincent ?

Si tout avait bien commencé chez les jaunes dans "Koh-Lanta", l'horizon s'est obscurci après la réunification. Avec le départ brutal de Mathieu, Shanice a monté une stratégie afin de séparer le binôme composé de Laure et Maxine, toutes les deux des ex-rouges. Mais Vincent n'a pas souhaité suivre son plan. En effet, ce dernier a souhaité rester fidèle au pacte qu'il avait scellé avec les deux amies lors du choc des ambassadeurs. Un refus qui n'a pas du tout plu à la principale intéressée, qui lui a mis un "coup de pression" pour aller dans son sens. Voulant être indépendant dans ses choix, Vincent a contre-attaqué en votant contre la jeune femme, qui a été éliminée. Une action qui lui a valu les représailles de Thomas et Myriam, qui avaient alors promis de la venger.

Mais la suite a signé la fin du noyau dur des ex-jaunes. En effet, Myriam a à son tour été sortie du jeu. Il ne restait alors plus que Thomas qui a pu profiter d'un sursis lors des destins liés. En effet, en faisant équipe avec Maxine, le chauffeur-livreur de 37 ans a échappé à l'élimination. Mais la semaine dernière, c'est finalement lui qui a été éliminé, son état physique ayant été cité comme principale cause de sortie de la part de ses ex-camarades de jeu.

"Je leur ai juste serré la main..."

En attendant de découvrir la suite de "Koh-Lanta", MYTF1 a dévoilé ce mercredi 19 mai un extrait inédit du prochain épisode. L'occasion pour les fidèles du programme de découvrir l'arrivée de Thomas à la résidence du jury final. "L'accueil que j'ai en arrivant, je savais qu'il allait être bon parce qu'il y avait Mathieu, Myriam et Shanice. Ce sont des personnes avec qui je m'entends très, très bien... C'est pour ça que quand ils sont partis les uns après les autres, mon moral descendait de jour en jour", confie-t-il face caméra. Des retrouvailles qui ont été nettement plus froides avec Vincent et Laëtitia. "Je leur ai juste serré la main pour leur montrer que si on en était tous là, c'était un peu à cause d'eux", poursuit-il.

Par Clara P