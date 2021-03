Koh-Lanta 2021 : une nouvelle candidate débarque chez les jaunes, Marie éliminée

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Après avoir disputé une première épreuve en duos mixtes, les candidats ont été répartis en deux équipes. Chez les rouges - les ORO - les deux capitaines sont Hervé et Candice. Sur le camp jaune, Aurélien et Laetitia dirigent leurs coéquipiers. Ces quatre chefs de tribus ont tous reçu une arme secrète. Ce premier épisode a aussi été marqué par l'élimination de Sylviane, jugée moins efficace sur les épreuves. À noter qu'Elodie était aussi en danger à la suite de sa chute, tout comme Laetitia, dont le rôle de co-capitaine fait jaser sur le camp. En effet, Thomas et Mathieu n'ont pas apprécié qu'elle balance au conseil qu'elle ne se sentait pas écoutée par ses coéquipiers en tant que chef.

Dans l'épisode 2 diffusé ce vendredi 19 mars sur TF1, chaque équipe a dû construire deux embarcations pour le jeu de confort. Si tout s'est bien passé chez les rouges, le ton est monté chez les jaunes. Aurélien a dû prendre les commandes de la construction, taclant au passage ses coéquipiers. "Ils ne sont pas débrouillards", a-t-il dit. Finalement, ce sont les jaunes qui ont remporté l'épreuve. En plus d'avoir ramené un énorme poisson sur leur camp, ils ont aussi accueilli une nouvelle candidate, qualifiée de "renfort" par Denis Brogniart. Il s'agit de Lucie, une championne de MMA de 35 ans.

Magali sauve sa place dans le jeu

Si chez les jaunes, Laeticia a continué à agacer certains de ses coéquipiers, chez les rouges, Aurélien a trouvé un collier d'immunité qu'il devra utiliser avant la réunification. L'épreuve d'immunité a ensuite été remportée par les jaunes. De quoi inquiéter Magali dans l'équipe adverse, elle qui se sent en danger. En effet, comme l'a confié Frédéric, elle n'est ni intégrée au groupe des filles, ni à celui des garçons. Contre toute attente, elle a fini par trouver une arme secrète qu'elle a bien évidemment utilisée lors du conseil.

Et c'est Marie qu'elle a choisie d'affronter lors d'un duel. En remportant cette confrontation, Magali s'est retrouvée intouchable. Par contre, Marie a dû déposer une voix contre elle dans l'urne. À noter que Candice a utilisé la moitié du talisman qu'elle détenait avec Hervé depuis leur nomination en tant que capitaine. Une révélation qu'elle a faite devant tout le monde, sans consulter son coéquipier au préalable. De plus, en se protégeant, elle a rendu inutilisable son autre moitié de talisman. C'est finalement Marie qui a été éliminée. Elle est la première victime des armes secrètes.

Rendez-vous le vendredi 26 mars 2021 à 21h05 sur TF1 pour découvrir l'épisode 3 de "Koh-Lanta, les armes secrètes".

Par Clara P