Koh-Lanta 2021 : Vincent éliminé, les internautes furieux

Nouveau rebondissement dans cet épisode de Koh-Lanta. Depuis quelques semaines maintenant les aventuriers s'affrontent sans se faire de cadeau. Après l'élimination très mouvementée de Shanice, c'est Myriam qui a été éliminée par les rouges et certains jaunes.

Et parmi toutes ces stratégies, un candidat tire son épingle du jeu, il s'agit de Vincent. Et il semblerait que ses petites manigances pour éliminer les jaunes n'aient pas plu. Et pour cause, dans un entretien accordé à Non Stop People, le vendredi 7 mai, il a avoué que Myriam, Thomas et Mathieu ne lui parlait plus du tout. "On ne se parle pas. Je dis ça, mais moi je suis ouvert au dialogue. Je me suis toujours montré disponible et je leur ai toujours dit d'ailleurs - une fois on avait eu une conversation sur WhatsApp avant - je leur ai toujours dit : 'Si vous avez un problème avec moi, vous m'appelez" expliquait-il.

"j'ai la haine"

Le 28 mai prochain pour la finale, Vincent aura l'occasion de les retrouver et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces retrouvailles risquent d'être tendu. "Je ne comprends pas leur réaction dans le sens où c'est un jeu. On ne peut pas reprocher aux gens de jouer, c'est ça qui m'étonne. Après, chacun sa version des choses (...) On n'est pas d'accord sur certains points, c'est comme ça. On n'a pas la même vision de l'aventure".

Mais Vincent pourra compter sur le soutien des internautes. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est devenu le véritable chouchou de ces derniers.

C'est donc naturellement que son élimination a provoqué une vague de colère chez eux. Sur Twitter, ils ont été nombreux à commenter ce départ : "Vincent éliminé = 0 utilité de regarder Koh-Lanta", "Après de départ de Vincent j'ai décidé d'éliminer Koh-Lanta de mon programme TV et ma sentence est irrévocable", "J’ai la haine. Vincent sache que tu nous as régalé toute cette saison tu es le meilleur", ou encore "L’arme secrète de trop à mes yeux... Dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu" a-t-on pu lire.

Par J.F.