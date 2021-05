Koh-Lanta 2021 : Vincent en couple avec Jeremstar ? Il lève le voile sur leur relation (Exclu)

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 21 nouveaux candidats de cette édition 2021. Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Et certaines ont particulièrement marqué les esprits, notamment celle de Myriam la semaine dernière. Après les départs de Shanice et Mathieu, la professeure d'anglais a été la cible de certains ex-jaunes et des ex-rouges lors du conseil, pour la plus grande déception de Thomas, qui était très proche de l'aventurière.

Vendredi 7 mai 2021, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Vincent a été éliminé, entraînant Laëtitia dans sa chute à cause des destins liés. Dans un entretien qu'il nous a accordé en exclusivité, Vincent est revenu sur son aventure, mais pas seulement. Il a aussi parlé de son rapport actuel avec les réseaux sociaux, lui qui a posté la semaine dernière une vidéo dans laquelle il dénonce les discriminations en utilisant sa phrase devenue culte "I don't want this" (Je ne veux pas de ça en français). "Cette émission m'a apporté une visibilité et je veux m'en servir pour communiquer des messages engageants. Effectivement, ce que j'ai fait avec ce dernier TikTok, c'est de me servir de ma phrase devenue culte pour des messages engageants. Je ne veux pas de discrimination, d'homophobie, de racisme, de sexisme et je trouve que ce sont des messages forts qu'on doit communiquer en société, dont on doit faire parler aujourd'hui en 2021", nous a-t-il confié.

Les coulisses de sa rencontre avec Jeremstar

Dans ce même entretien, Vincent a accepté de nous parler de sa rencontre avec Jeremstar, avec lequel il s'affiche sur les réseaux sociaux. "C'est lui qui m'a d'abord contacté parce que les internautes disaient que nous avions le même cri. Lors de l'aventure, c'est vrai qu'il m'est arrivé de pousser quelques cris. Tout le monde nous associait l'un avec l'autre. On s'est rencontrés, on a tourné une vidéo sur le harcèlement scolaire, parce que, là encore, je veux faire des messages engageants, et je trouve que le harcèlement scolaire, c'est trop présent en 2021 et il faut que ça cesse parce que, pour l'avoir vécu, c'est très dur, très compliqué à vivre. Donc si je peux communiquer un message là-dessus grâce à ma participation à 'Koh-Lanta', ce serait vraiment une fierté", nous a-t-il expliqué. Il a aussi accepté de répondre aux rumeurs de couple qui ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Alors, est-il en couple avec Jeremstar ? "Non mais PAS DU TOUT. Oh la la la, mais ça, ça va trop vite. Pas du tout !" nous a-t-il répondu.

