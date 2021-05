Koh-Lanta 2021 : Vincent en couple avec Jeremstar ? Leur complicité interroge la Toile

Chaque vendredi, sur TF1, les téléspectateurs suivent la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Avec le choc des ambassadeurs et la réunification, la compétition est montée d'un cran. Un quatuor jaune s'est d'ailleurs révélé, composé de Mathieu, Shanice, Myriam et Thomas. Malheureusement, si ces derniers espéraient atteindre la célèbre course d'orientation, leur espoir a pris fin avec les éliminations, dans un premier temps, de Mathieu et Shanice. Si le premier est sorti du jeu à la suite d'un duel perdu face à Thomas, la seconde a été la cible du vote de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui impose avant le conseil pour qui voter.

La semaine dernière, un troisième "membre" de ce noyau dur a été évincé. Il s'agit de Myriam, dont le comportement a agacé certains de ses coéquipiers sur le camp. En effet, certains ont remarqué un changement dans sa façon de se comporter, notamment lors d'un rapprochement avec Laure, personne avec laquelle elle n'avait jamais vraiment échangé. Thomas, seul contre tous, a promis à l'aventurière de la venger. Réussira-t-il à s'imposer, lui qui est en infériorité numérique ? Les destins liés pourraient bien redistribuer les cartes du jeu.

Un duo très présent sur les réseaux

Dans les derniers épisodes de "Koh-Lanta" diffusés sur TF1, Vincent a marqué les esprits en proclamant son indépendance quant à ses choix dans le jeu. Discret au début de l'aventure, il s'est révélé être un joueur redoutable. Sur les réseaux sociaux, il est aussi très suivi, puisqu'il compte plus de 95 000 abonnés. S'il partage des photos de son quotidien, il fait aussi passer des messages, comme la semaine dernière quand il a posté une vidéo pour dénoncer les discriminations en utilisant sa phrase devenue culte : "I don't want this" (Je ne veux pas de ça, en français).

Vincent s'est aussi affiché aux côtés de Jeremstar, célèbre influenceur qui, en 2018, s'était retrouvé en pleine polémique à la suite de révélations faites par Aquababe. Le 24 avril dernier, le candidat de "Koh-Lanta" a posté une photo sur Instagram immortalisée aux cotés du blogueur. Ce dernier a lui aussi dévoilé des moments passés en compagnie de l'analyste financier. Ainsi, la semaine dernière, il a posté une vidéo tournée chez lui et un cliché sur lequel le duo propose de découvrir leurs vidéos postées sur Tik Tok. Une application où ils réalisent des parodies. Cette complicité a interrogé certains internautes sur la nature de leur relation. Sont-ils en couple ? Jeremstar a répondu sur Tik Tok : "Mdrrrr stooooop NON". Une réponse que nos confrères de Voici ont capturée et postée sur leur site.

Par Clara P