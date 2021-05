Koh-Lanta 2021 : Vincent proche d’une ex-candidate, ce lien qu’ils ont gardé après l’aventure

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 à laquelle 21 candidats participent. Et depuis le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé l'émission. Si Sylviane a été la première candidate a être éliminée, d'autres aventuriers ont connu le même sort, à la surprise générale des téléspectateurs. Ça a été le cas de Candice, trahie par Laure et Maxine, mais aussi d'Aurélien qui n'a rien vu de la stratégie menée par Shanice pour l'évincer du jeu. Cette dernière a elle aussi quitté l'aventure précipitamment, à la suite d'un vote de Vincent contre elle. Ce dernier n'a pas apprécié qu'elle lui mette la pression pour voter contre l'une des deux ex-rouges de la compétition, Laure ou Maxine.

Le 30 avril dernier, dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", c'est Myriam qui a été éliminée. À ce stade du jeu, il ne reste plus que Thomas en tant qu'ex-membre du noyau dur jaune qu'il représentait avec Shanice, Myriam et Mathieu. Ce dernier a lui aussi quitté le jeu à la suite de sa défaite sur un duel qui l'a opposé à Thomas, son allié du début d'aventure.

"Tu es une très belle personne"

Discret au début de son aventure, Vincent s'est révélé être un candidat redoutable dans cette édition 2021 de "Koh-Lanta". En votant contre deux ex-alliées de son ancienne équipe jaune, l'analyste financier a revendiqué son indépendance dans l'aventure. Il a aussi fait parler de lui sur la Toile. Face aux critiques dont Shanice a été la cible, il n'a pas hésité à prendre sa défense sur sa page Instagram. Il a ensuite livré un message de tolérance via une vidéo dans laquelle il a pointé du doigt certaines discriminations en utilisant sa phrase devenue culte : "I don't want this" (Je ne veux pas de ça en français).

Si le tournage est terminé depuis plusieurs mois maintenant, Vincent a gardé contact avec certains de ses ex-camarades de "Koh-Lanta". Sur Instagram, il s'affiche complice de Marie, ex-rouge. Cette dernière avait été éliminée à la suite d'un duel provoqué par Magali qui détenait alors une arme secrète qu'elle a bien évidemment utilisée. En légende d'un cliché sur lequel le duo s'affiche complice, l'étudiante de 25 ans a posté le message suivant : "Mon binôme d’aventure sur la première épreuve et un ami aujourd’hui. Je suis très fier de toi mon Vincent ! Tu es une très belle personne, ne change rien. Ma Makinaaaa préférée. Hâte de vivre des aventures de ouf avec toiiii. Et le plus important : Garder le SMILE et notre POSITIVE ATTITUDE", a-t-elle écrit.

Par Clara P