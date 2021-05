Koh-Lanta 2021 : Vincent raconte son coming-out compliqué

Depuis quelques semaines maintenant, TF1 diffuse la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et cette année, un candidat s'est particulièrement fait remarquer, il s'agit de Vincent. Dans un épisode, Shanice, l'ancienne "cheffe" des jaunes souhaitait absolument éliminer Laure et avait mis la pression au jeune homme pour qu'il suive ce vote. En interview face à la caméra, Vincent a prouvé son désaccord en déclarant : "I don't want this !". Une phrase sortie avec une certaine intonation qui a provoqué l'hilarité chez les téléspectateurs. Sur Twitter, ils ont été nombreux à reprendre sa phrase : "Ce 'I don’t want this' appartient à la légende maintenant", "Vincent : 'I don’t want this !' J’en peux plus de lui, il me fume !"

"C’était un peu le pire moment de ma vie (…)"

Mais lors de l'épisode du 7 mai dernier, le candidat a été éliminé, victime des destins liés. Vincent n'aura donc pas gagné Koh-Lanta, mais il repart en étant devenu le chouchou des téléspectateurs et de Jeremstar ! Le bloggeur l'a invité sur sa chaîne ce dimanche 16 mai et l'aventurier a accepté de se confier sur son coming-out compliqué. "C’était un peu le pire moment de ma vie (…) Tout se passait mal et je n’avais plus envie de ça. Je me sentais malheureux au fond de moi. J’avais cette timidité maladive qui me poursuivait. Pour me sentir bien, il fallait que je brise tous ces repères que j’avais, pour me construire" confie-t-il avant de poursuivre : "Tout le monde s’acceptait et avait une certaine ouverture d’esprit. Je me sentais déjà beaucoup plus soulagé. J’étais loin du passé dans lequel j’évoluais. Au moment où je suis parti, c’était comme un déclic. Je n’avais plus envie de répondre aux attentes des autres" a conclu Vincent.

Par J.F.