Koh-Lanta 2021 - Vincent : sa phrase culte réutilisée en vidéo pour un message de tolérance

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux aventuriers, dont celle de Vincent. Discret sur le camp des jaunes, l'aventurier a fait entendre sa voix lors du choc des ambassadeurs qui l'a mis face à deux ex-rouges, Laure et Maxine. Après l'élimination de Frédéric et Hervé, l'épisode 7 diffusé la semaine dernière sur TF1 a marqué les esprits. En effet, Mathieu et Shanice ont tous les deux quitté la compétition. Si le premier a été éliminé à la suite d'un duel surprise qui l'a opposé à Thomas, la seconde s'est attirée la colère de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui impose de voter contre Laure ou Maxine.

Après ce départ, Vincent a pu compter sur le soutien de sa communauté, qu'il a d'ailleurs remercié sur Instagram. "Un grand merci pour tous vos messages de soutien à travers cette aventure. Je suis tellement touché par tout cet amour que vous me donnez. Je lis et essaye de répondre mais je vous avoue que c’est de plus en plus compliqué. Dans tous les cas, je suis heureux de vous faire sourire chaque vendredi. Cette aventure c’est la mienne, avec celle de mes coéquipiers et c’est un plaisir de vous la faire partager. MERCI POUR TOUT", a-t-il posté.

"De quoi tu ne veux pas dans ce monde ?"

Ce septième épisode de "Koh-Lanta, les armes secrètes" a aussi été marqué par une phrase prononcée par Vincent lorsqu'il a témoigné de son désaccord avec Shanice concernant la personne à éliminer. En effet, l'analyste financier a déclaré : I don't want this !" ((Je ne veux pas de ça, en français). De quoi faire réagir la Toile, surtout que le candidat l'a dite avec une intonation particulière, qui a provoqué l'hilarité de certains. "Ce 'I don't want this' appartient à la légende maintenant", a posté un internaute sur Twitter. "Vincent : 'I don't want this !' J'en peux plus de lui, il me fume !" a poursuivi un autre.

Voyant que sa phrase a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Vincent a décidé de la réutiliser pour faire passer un message de tolérance. Sur TikTok, il a tourné une vidéo dans laquelle il dit ne plus vouloir de harcèlement, de racisme, de discrimination, d'homophobie et de sexisme, tout ça en dansant et répétant plusieurs fois sa phrase "I don't want this", en balayant les mots en question avec des parties de son corps. En légende, il a posté le message suivant : "Et toi, de quoi tu ne veux pas dans ce monde ? I DON'T WANT THIS. J'attends vos versions #idontwantthis".

Par Clara P