Koh-Lanta 2021 : Vincent sans nouvelle de Thomas, comment il envisage leurs retrouvailles (Exclu)

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 à laquelle 21 candidats ont participé. Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Si celles de Candice et Aurélien ont marqué les esprits, celles de Shanice et Myriam ont également fait parler sur les réseaux sociaux. Vendredi 7 mai 2021, lors des destins liés, Vincent s'est retrouvé avec Laëtitia. Si cette dernière a trouvé un collier d'immunité juste avant le conseil, elle en a été dépossédée par Lucie et son arme secrète - la plus puissante du jeu - à savoir le bracelet noir. Avec une majorité de votes contre lui, Vincent a été éliminé, entraînant Laëtitia dans sa chute.

Pour Non Stop People, Vincent a accepté de revenir sur son aventure, plus précisément sur son vote contre Shanice. "J'estime n'avoir trahi personne, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas d'histoires de trahisons ni de petites trahisons. Il n'y a pas de trahisons tout court ! Après, chacun vit avec ses émotions, ses sentiments. Elle a sa version de la situation. J'ai la mienne. J'ai agi en fonction de moi, de mes émotions, mon histoire, mes combats, mon passé, mes engagements, tout ça (...) Ce n'est pas une trahison (...) J'ai ressenti des coups de pression de sa part, très clairement", a-t-il dit. Et de poursuivre sur leurs rapports actuels : "On ne se parle pas nécessairement, c'est distant. Je pense qu'on a tous les deux mis de l'eau dans notre vin. Je ne la déteste pas, elle ne me déteste pas non plus, j'en suis sûr. On ne s'adore pas non plus. C'est juste qu'on est deux êtres humains, rien de plus".

"Je n'ai pas de rancoeur ou quoi"

Dans ce même entretien, Vincent nous a confié n'avoir aucune nouvelle de Mathieu, Thomas et Myriam. "On ne se parle pas. Je dis ça, mais moi je suis ouvert au dialogue. Je me suis toujours montré disponible et je leur ai toujours dit d'ailleurs - une fois on avait eu une conversation sur WhatsApp avant - je leur ai toujours dit : 'Si vous avez un problème avec moi, vous m'appelez'", nous a-t-il expliqué. Connaît-il la raison de ce silence ? "Visiblement, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas de problèmes avec moi. Moi je leur ai toujours donné l'opportunité de parler avec moi. Aujourd'hui, s'ils ne m'appellent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problèmes avec moi, donc voilà. Je pense que c'est très bien, c'est réglé comme ça et c'est parfait. Il faut le temps, que ça se passe parce que là, on revit pleinement la situation, ce n'est simple pour personne", a-t-il répondu.

Vincent aura l'occasion de croiser Myriam, Mathieu et Thomas lors de la finale de "Koh-Lanta" le 28 mai prochain. Envisage-t-il de renouer le dialogue avec eux ? "S'il y a besoin, oui. Je n'ai pas de rancoeur ou quoi. Je ne comprends pas leur réaction dans le sens où c'est un jeu. On ne peut pas reprocher aux gens de jouer, c'est ça qui m'étonne. Après, chacun sa version des choses (...) On n'est pas d'accord sur certains points, c'est comme ça. On n'a pas la même vision de l'aventure", a-t-il conclu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P