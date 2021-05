Koh-Lanta 2021 - Vincent : son étonnant projet s'il remporte 100 000 euros

Ils ne sont plus que neuf. Après des semaines de compétition, les aventuriers de "Koh-Lanta" approchent doucement de la finale. Arnaud, Flavio, Magali, Vincent, Jonathan, Laure, Lucie, Maxine, Thomas et Laëtitia... Ils espèrent tous décrocher la victoire et repartir avec le fameux chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. Pour y parvenir, ils vont encore devoir jongler entre épreuves et stratégies. Et ça, Vincent l'a bien compris. Si Vincent a vécu un début d'aventure difficile, ayant eu du mal à s'imposer, il a réussi à trouver sa place depuis la réunification malgré de fortes tensions au sein de son équipe d'origine.

"Ça coûte super cher !"

À quelques semaines de la grande finale, Cyril Hanouna a reçu Vincent ce lundi 3 mai 2021 dans "Touche pas à mon poste". Sur C8, l'aventurier a accepté de faire quelques confidences sur son expérience dans "Koh-Lanta" mais également de dévoiler son projet s'il atteint la finale et remporte les 100 000 euros. Vincent a expliqué à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs qu'il souhaitait acheter une "machine pour les poireaux" à ses parents, agriculteurs de métier. "Ça me tient à coeur et ça coûte super cher !", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Moi, je l'ai fait aussi pour eux parce que c'est vrai que je ne voulais pas reprendre la ferme de mes parents. J'espère qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils le sont !". Un projet aussi beau qu'inattendu.

Par Matilde A.