Koh-Lanta 2021 : Vincent "sous pression" chez les jaunes, Mathieu et Shanice éliminés

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Et autant dire que celles de Candice et Aurélien ont marqué les esprits. Tous les deux étaient co-capitaines de leurs équipes respectives, elle chez les rouges, lui chez les jaunes. En confiant à Laure et Maxine qu'elle détenait un collier d'immunité, l'instructrice en survie a été dupée par celles qu'elle considérait comme ses alliées. Quant à Aurélien, il a été victime de la stratégie menée par Shanice pour l'écarter du jeu, avec la complicité d'autres aventuriers, dont Thomas, avec lequel le pharmacien de 34 ans avait pourtant noué des liens d'amitié.

La semaine dernière, la réunification a eu lieu. Les jaunes, sous l'impulsion de Shanice, se sont associés au rêve de vengeance des femmes de l'équipe rouge. Ainsi, Frédéric a été éliminé à l'issue du choc des ambassaseurs. Maxine et Laure l'ont jugé à l'origine de la stratégie rouge d'éliminer en premier les femmes. Elles ont poursuivi leur entreprise en s'associant à la majorité jaune pour éliminer Hervé, complice de cela, selon elles.

Le vote surprise de Vincent

Ce vendredi 23 avril 2021, dans l'épisode 7 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", l'aventure a repris sur un camp désormais réunifié. Et de petites tensions ont éclaté entre Shanice et Lucie pour une histoire de place dans la cabane. Ce retour de conseil a aussi été l'occasion pour certains aventuriers de se rendre compte de la présence d'un noyau solide jaune composé de quatre personnes, à savoir Thomas, Mathieu, Myriam et Shanice. Ces derniers se sont promis d'aller tous ensemble le plus loin possible et de ne jamais se trahir.

Après un jeu de confort remporté par Myriam, l'épreuve d'immunité a mis les nerfs des candidats à rude épreuve et pour cause : Mathieu, qui a été le premier à tomber à l'issue du jeu, a écopé d'une pénalité. Il a ainsi disputé un duel avec un candidat choisi par Jonathan, le gagnant de l'épreuve. Et pour briser l'alliance des quatre jaunes, c'est Thomas que ce dernier a désigné. En perdant ce duel, Mathieu a été éliminé sur le champ. De retour sur le camp, Shanice a organisé une nouvelle stratégie. Son objectif : casser le binôme Maxine/Laure en votant contre l'une d'elles. Mais Vincent a promis à Maxine lors du choc des ambassadeurs de la prendre sous son aile et d'avancer avec elle. Il a donc refusé de suivre les jaunes, ce qui a provoqué l'agacement de ses coéquipiers, surtout de Shanice qui l'a mis en garde pour la suite de son aventure, s'il en venait à ne pas suivre son plan. Des "menaces" et une pression que le principal intéressé n'a pas du tout apprécié. Ainsi, il n'a pas hésité à voter contre Shanice, provoquant sa sortie du jeu. Eliminée, cette dernière a donné son vote noir à Myriam.

Par Clara P