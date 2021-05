Koh-Lanta 2021 : Vincent a-t-il le sentiment d'avoir trahi Shanice ? Sa réponse cash (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu ce conseil et cette sortie ?

Vincent : Ça a été un conseil surprenant. Je me sentais tellement protégé par le collier d'immunité que Laëtitia a gracieusement trouvé. Je me sentais aussi un petit peu perdu et loin d'imaginer qu'il y aurait une arme secrète aussi puissante que le bracelet noir.

Non Stop People : Sur le fait que Lucie ait donné ce bracelet noir à Maxine, qu'en pensez-vous ?

Vincent : Je pense que c'était un moyen pour elle de pouvoir émettre une nouvelle stratégie, rebattre les cartes et se montrer aussi comme une potentielle nouvelle personne pour pouvoir avancer. C'était un coup de stratégie de sa part.

Non Stop People : Et avez-vous été déçu qu'elle le donne à Maxine ?

Vincent : C'est le jeu. Je pense qu'à ce moment-là, en faisant ça, elle se dit que potentiellement, ça peut l'amener plus loin. C'est son jeu à elle et ça, je ne peux pas lui en vouloir de jouer. On est là, dans un jeu. Il faut jouer et j'estime qu'elle a pleinement joué.

Non Stop People : Les rouges ont voté contre vous, notamment Laure et Maxine, dont vous étiez proche depuis le choc des ambassadeurs. Comment l'avez-vous pris ?

Vincent : À ce moment-là, on est en binôme, donc ce n'est déjà pas simple. Ça redistribue totalement les cartes. Tout le monde essaie de sauver ses fesses. Je savais qu'elles étaient très proches de Jonathan. De moi aussi, mais elles avaient construit plus de relation avec Jonathan. En plus de ça, Lucie et Arnaud avaient le collier d'immunité, donc c'était compliqué et ça s'est fait contre moi. Mais je ne leur en veux pas du tout d'avoir voté contre moi.

Non Stop People : Pourquoi avoir donné votre vote noir à Flavio ?

Vincent : Parce que je l'adore ! Je ne peux pas expliquer. C'est mon binôme. Depuis le jour 2, on était tout le temps ensemble. C'était plus que logique de lui donner mon vote noir.

"J'estime n'avoir trahi personne"

Non Stop People : Quel ressenti avez-vous eu en revoyant les images de votre aventure à la télévision ?

Vincent : Je me dis que j'ai été pleinement courageux. J'ai su prendre des risques. J'ai mené le jeu. Je me suis trouvé courageux et audacieux, j'ai pris des risques tout en sachant que ce n'était qu'un jeu. J'ai pleinement joué avec mon côté stratège, ma sensibilité, mes émotions, mon côté social. Je pense que je me suis démarqué et ça, c'est une vrai fierté. Je n'ai aucun regret.

Non Stop People : Avez-vous eu le sentiment d'avoir trahi Shanice ?

Vincent : J'estime n'avoir trahi personne, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas d'histoires de trahisons ni de petites trahisons. Il n'y a pas de trahisons tout court ! Après, chacun vit avec ses émotions, ses sentiments. Elle a sa version de la situation. J'ai la mienne. J'ai agi en fonction de moi, de mes émotions, mon histoire, mes combats, mon passé, mes engagements, tout ça. Elle n'est peut-être pas d'accord avec ça. Je ne lui en veux pas. Chacun son interprétation et moi j'ai agi en fonction de l'interprétation que je m'étais faite de la situation. Ce n'est pas une trahison et je pense que pour beaucoup, ce n'est pas une trahison. J'ai ressenti des coups de pression de sa part, très clairement. Je respecte ce qu'elle dit, je pense qu'elle aussi respecte ce que je dis, et voilà.

Non Stop People : Quels sont vos rapports aujourd'hui avec elle ?

Vincent : On ne se parle pas nécessairement, c'est distant. Je pense qu'on a tous les deux mis de l'eau dans notre vin. Je ne la déteste pas, elle ne me déteste pas non plus, j'en suis sûr. On ne s'adore pas non plus. C'est juste qu'on est deux êtres humains, rien de plus.

Non Stop People : Dans un entretien à LCI, vous avez révélé avoir déposé votre phrase devenue culte, "I don't want this"...

Vincent : Oui. C'est une marque. J'aimerais bien en faire un projet sympa, pas juste une ligne de vêtements. J'ai envie de faire un truc de qualité. Je reste assez discret pour le moment. Faut que je réfléchisse à comment développer ça. En tout cas, j'ai une idée forte et il faut que je travaille là-dessus.

Non Stop People : Il y a souvent des petites phrases comme ça en anglais que vous dites dans les épisodes. C'est propre à vous...

Vincent : Oui, totalement. Et je pense que ça fait partie de moi dans le sens où j'ai vécu beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup d'amis à l'international donc je pense que c'est ça aussi qui fait que je parle très souvent en anglais et puis même, avec mes amis parfois, il y a cet anglicisme qui revient. C'est comme ça.

Non Stop People : Sur les réseaux sociaux, quels sont les retours que vous avez eus ?

Vincent : J'ai tellement de retours positifs ! Je suis super heureux, tellement touché, reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude, c'est chouette, c'est top. Tout est hyper soudain, mais je suis très, très heureux. Je remercie vraiment le public de me soutenir de cette manière-là parce que c'est grandiose ce qu'il se passe. Pour le moment, je ne gère pas cette soudaine notoriété. Je prends les choses avec légèreté parce que je ne veux pas me prendre la tête. Avant, j'essayais de répondre à tout le monde, maintenant je le fais plus parce qu'il y a énormément de messages. C'est plus possible. Je poste juste mes photos, mes réels et je commente parfois sur les questions les plus fortes.

Non Stop People : Vous avez récemment posté une vidéo pour dénoncer les discriminations, en utilisant votre phrase culte "I don't want this"...

Vincent : Je ne veux pas utiliser mon Instagram que pour l'aventure 'Koh-Lanta'. Cette émission m'a apporté une visibilité et je veux m'en servir pour communiquer des messages engageants. Effectivement, ce que j'ai fait avec ce dernier TikTok, c'est de me servir de ma phrase devenue culte pour des messages engageants. Je ne veux pas de discrimination, d'homophobie, de racisme, de sexisme et je trouve que ce sont des messages forts qu'on doit communiquer en société, dont on doit faire parler aujourd'hui en 2021. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à communiquer, tellement de mentalités qui doivent être développées. Et c'est là aussi mon action première, dont je me sers aussi pour envoyer des messages forts.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P