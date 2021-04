Koh-Lanta 2021 : Vincent, un "pion" chez les jaunes ? Ce qui l'a poussé à contrer son équipe d'origine

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Depuis le début de la compétition, des éliminations ont rythmé le jeu, à commencer par celle de Candice. En effet, l'instructrice en survie a été la cible d'un jeu de dupes hallucinant mené par Laure et Maxine, les deux alliées de l'aventure. Chez les jaunes, Aurélien a lui aussi victime d'une stratégie menée par Shanice - avec quelques-uns de ses camarades jaunes - pour l'éliminer. La semaine dernière, si Mathieu a quitté le jeu après avoir perdu un duel surprise qui l'opposait à Thomas, Shanice s'est attirée les foudres de Vincent qui n'a pas apprécié que cette dernière lui impose de voter contre Laure ou Maxine. Résultat : la "tête pensante" des ex-jaunes a été éliminée.

À la suite de cet épisode, Shanice a été la cible de violentes critiques. Des attaques auxquelles Vincent a réagi le 24 avril dernier, dans sa story Instagram. "Je vois tous les messages, des messages haineux et aussi des messages avec des insultes à l'encontre de Shanice. Je voulais juste vous rappeler que ce n'est qu'un jeu. On est là pour jouer. Shanice avait sa stratégie, j'ai la mienne. On n'était peut-être pas d'accord, mais malgré tout, je pense qu'il faut aussi tempérer les choses. Shanice, elle ne mérite pas du tout, mais pas du tout ça. Elle ne mérite pas cette haine que je peux lire. Je me mets à sa place, ça doit être assez compliqué. Donc voilà, si son peut juste tempérer les choses, éviter tout ça. Parce que ce n'est qu'un jeu. On est dans un jeu, on joue", a-t-il dit.

"Je ne pouvais plus supporter cette hiérarchie"

Dans un entretien qu'il a accordé à Télé-Loisirs, Vincent est revenu sur son vote contre Shanice dans "Koh-Lanta". Ainsi, il a expliqué ce qui l'a poussé à aller à l'encontre de son ancienne équipe jaune sur le camp réunifié. "C'est moi qui prends le lead de cette stratégie d'évincer un des jaunes qui m'avait mis la pression. Notamment Shanice... Après chez les jaunes, il y a une hiérarchie implicite. Shanice menait toutes les stratégies qu'il fallait qu'on suive, mais qui n'écoutait personne ! Dès lors qu'on essayait de communiquer avec elle, c'était directement 'non', il fallait suivre sa stratégie. Ensuite, il y a ses alliés, Thomas, Myriam et Mahieu, en alliance depuis le départ d'Aurélien. Et puis ensuite, il y avait... (rires) nous ! Il fallait qu'on suive" a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je considère qu'on était des pions et je ne pouvais plus supporter cette hiérarchie, surtout que je me suis donné pour cette équipe, on l'a vu lors des ambassadeurs. J'aurais pu me sacrifier pour eux. J'ai démontré ma fidélité aux jaunes donc je ne pouvais pas accepter ces coups de pression. C'est rédhibitoire ce genre de comportement !"

