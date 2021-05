Koh-Lanta 2021 : Vincent victime d’harcèlement scolaire, son terrible témoignage

Pour cette édition 2021 de Koh-Lanta, les téléspectateurs se sont rapidement attachés à Vincent. L’aventurier de 28 ans a tout simplement conquis le public avec sa personnalité et ses dons d’acteur. Mais la joie de vivre de Vincent a eu des conséquences terribles dans sa jeunesse puisqu’il a été victime de harcèlement scolaire. Au cours d’une longue interview avec Jeremstar ce dimanche 16 mai, Vincent s’est confié avec honnêteté sur son enfance et son adolescence : "À l'école, j'étais toujours mis à part parce que je suis assez maniéré ce qui fait que j'étais tout de suite vu comme la personne un peu différente et par là j'étais un peu la risée du collège et du lycée. Je subissais tout le temps insultes, moqueries et c'était très compliqué à gérer (...) Les gens derrière moi s'amusaient avec leurs plumes à me jeter de l'encre sur mon t-shirt. Tous les soirs je revenais avec un t-shirt qui était rempli d'encre, mes parents ne comprenaient pas et je n'osais pas forcément en parler donc je disais à chaque fois 'Ah bah on rigolait', enfin c'était nul, à chaque fois c'étaient des excuses bidon mais que personne ne comprenait".

"Je me suis fait tabasser"

Des souvenirs très douloureux pour Vincent qui a dû faire face à de la violence : "Je me suis fait tabasser. Aux cours d'EPS, j'appréhendais aussi ce moment d'aller dans les vestiaires. On n'était que les mecs entre nous et, là encore, c'était en permanence des moqueries parce que j'étais jugé comme le moins viril donc le plus faible. Ils me lançaient leur sac de rechange. Je luttais même pas face à ça. Juste j'espérais que tout le monde se taise. Je subissais la chose et j'attendais que ça se passe". Et ce harcèlement, Vincent a eu peur de le revivre sur le tournage de "Koh-Lanta" : "Je m'étais posé la question de savoir : 'Est-ce que je vais vraiment trouver ma place dans ce groupe ? Est-ce que finalement je ne vais pas être mis à l'écart parce que je suis pas quelqu'un de très manuel, je suis pas le plus sportif non plus (…) C'était finalement la première fois où je me suis senti bien dans un groupe, où je me suis senti accepté. Au fur et à mesure, je sentais que j'étais quand même intégré dans mon équipe, que ça se passait très bien et c'était quand même une vraie victoire".

Par Alexia Felix