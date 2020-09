Koh-Lanta - Adrien : cette épreuve qu'il a sabotée pour une raison bien précise

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux candidats. Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. La plus marquante reste celle de Diane, éliminée par Estelle à l'issue du troisième épisode de cette édition 2020. En sortant son collier d'immunité, la doyenne a annulé tous les votes contre elle. Elle a ensuite déposé le prénom de Diane dans l'urne, scellant la fin de son aventure.

Mais à la suite de la sortie médicale de Samuel survenue dans l'épisode 4 de l'émission, Diane a pu réintégrer l'aventure. Et c'est dans l'équipe du Nord qu'elle a repris la compétition. Une arrivée qui n'a pas vraiment plu à Adrien, le stratège de la saison. "Ses grands sourires étaient un peu surjoués (rires)", a confié Diane à Télé 7 Jours. Et de poursuivre : "J'ai très vite compris qu'il était stratège, mais je ne me suis pas attardée sur lui. Ce n'est qu'en regardant l'émission que j'ai compris que mon arrivée était potentiellement dangereuse pour sa stratégie".

"J'ai eu raison"

Si Adrien a vu d'un mauvais oeil l'arrivée de Diane dans son équipe, c'est parce que l'aventurière pouvait à tout moment se rapprocher d'Angélique et Lola. C'est ce qu'il a expliqué dans un entretien accordé à TV Mag. "Le remplacement de Samuel par Diane était le pire des scénarios pour moi. J'ai tout de suite compris qu'elle risquait de bien s'entendre avec Lola et Angélique", a-t-il expliqué.

Pour éviter ce rapprochement et s'assurer une place pour la suite de l'aventure, Adrien n'a pas hésité à saboter l'épreuve d'immunité en faisant perdre son équipe. "En pressentant que l'équipe qui finirait derrière de l'épreuve aurait un conseil immédiat et en sachant très bien qu'on ne parviendrait pas à finir premier, je ne me suis volontairement pas donné à fond. Lola l'a bien vu. Quitte à passer au conseil, il fallait qu'il se déroule tout de suite. Et j'ai eu raison", a-t-il dit.

Par Clara P