Koh-Lanta : Adrien éliminé, comment a-t-il pris les critiques d'Hadja sur son jeu ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Adrien : J'ai été forcément très, très déçu et très malheureux d'avoir été éliminé si tôt dans l'aventure. Malgré tout, j'ai pris du recul et je me suis dit : 'C'est comme ça, c'est qu'un jeu'. J'ai félicité mes adversaires. ils ont bien joué, ils m'ont bien surpris. Bravo à eux. Quand ma torche s'est éteinte, je suis resté fair-play. Forcément, il y a de la déception, mais aucune rancoeur.

Non Stop People : Vous dites après coup que vous n'avez rien vu venir...

Adrien : C'est ça. Ils ont bien joué parce que pendant toute l'après-midi avant le conseil, je n'ai pas entendu mon nom circuler parmi les probables votes. Je me suis dit que peut-être l'alliance que j'ai essayé de créer était en train de fonctionner, mais en fait pas du tout. Marie-France les avait prévenus de mon envie de casser le groupe des verts. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Elle m'a précipité au bord du précipice. Il m'ont vraiment mené en bateau. C'est une belle façon de sortir pour moi.

Non Stop People : Vous êtes-vous senti trahi par Marie-France ?

Adrien : Le mot trahison, non. Elle a joué son jeu, elle ne m'a pas fait confiance. Elle a bien joué. J'ai cru qu'elle aurait compris que lors de son élimination sur le premier épisode, je voulais l'aider. Mais elle ne l'a pas compris. Elle avait une dent contre moi. Je ne lui en veux pas. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus convaincant, lui faire comprendre que c'était dans son intérêt, qu'on pouvait se réconcilier. Ça n'a pas marché, dommage.

Non Stop People : Comment analysez-vous l'échec de votre stratégie ?

Adrien : Je n'ai pas été convaincant. Je n'ai pas réussi à créer ce climat de confiance. Peut-être que les candidats marchaient beaucoup sur leur ressenti, leurs émotions. Me concernant, j'étais détaché de tout ça. J'ai plus joué avec ma tête. Et quand on fait des erreurs sur 'Koh-Lanta', la sanction est immédiate.

Non Stop People : Ne pensez-vous pas avoir manqué de discrétion et de méfiance lors de l'élaboration de votre stratégie ?

Adrien : Oui, sûrement. Après, j'ai été voir tout le monde, mais je ne m'en suis pas caché. Mon jeu a été comme ça. C'est un jeu d'élimination, je viens pour jouer, faire des alliances. J'assume à 100%.

Non Stop People : Lors du conseil, Hadja a dit que vous n'étiez pas "un joueur" dans cette aventure... Comment l'avez-vous pris ?

Adrien : Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Hadja, on commence à la connaître. Elle est assez cash. Je n'étais pas là pour prouver des choses aux autres, pour montrer des valeurs, voir inspirer la jeunesse. Alors oui, je n'étais peut-être pas le plus efficace sur les épreuves, mais quelque part, ça ne me dérangeait pas. J'aurais aimé faire plus, et peut-être que j'aurais sûrement réussi à faire mieux plus tard.

Non Stop People : En discutant avec Marie-France sur le camp, elle a dit de vous que vous étiez "nul" sur les épreuves et un "fardeau" sur le camp...

Adrien : Sur les épreuves, elle n'a pas tort en soit. Sur le bambou, j'ai été nul. J'étais peut-être meilleur sur d'autres épreuves de logique. Sur le camp, j'avais l'impression de faire la part du taff. C'est son ressenti.

"J'ai volontairement pris 10 kilos"

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous dans l'équipe du Nord ?

Adrien : Je me sentais vraiment bien. Je suis 100% Parisien et je me suis retrouvé avec de vrais Ch'tis pour le coup. Le courant est super bien passé. J'ai fait de très belles rencontres. On rigolait vraiment bien. C'était une super équipe.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Adrien : Je suis un passionné de ce jeu. Ça faisait six, sept ans que je postulais. Je voulais montrer aux gens qu'on peut jouer en étant un stratège sympathique, souriant, en n'ayant pas peur de faire des crasses. Ça fait partie du jeu. C'est une aventure, mais c'est avant tout un jeu d'aventure.

Non Stop People : Aviez-vous des appréhensions avant l'aventure ?

Adrien : Non, pas du tout. J'étais tellement conditionné et préparé mentalement et physiquement - j'ai volontairement pris 10 kilos pour pallier à la faim et prendre des réserves - que je n'ai pas souffert de la faim ou du manque de mes proches. Quand la tête suit, tout roule.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Adrien : J'ai pris énormément de plaisir, je me suis éclaté pendant ces 15 jours. C'est trop court, j'aurais aimé faire plus. Mais j'ai été vraiment dans une bulle où j'ai été fidèle à mon jeu. Je suis content. Je suis reconnaissant envers tous les aventuriers d'avoir partagé cette aventure ensemble. Je n'en garde que du positif. Je n'ai pas de regrets, même si j'aurais voulu aller plus loin.

Par Clara P