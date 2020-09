Koh-Lanta : Alexandra critiquée par Hadja, sa réaction à la diffusion des images

Dans le tout premier épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres" diffusé le 28 août dernier sur TF1, l'équipe de l'Est perdait le premier jeu de confort de la saison. Résultat : ils ont dû se rendre sur l'îlot de l'exil où ils ont passé 24 heures sans pouvoir boire ni manger. Hadja a profité de ce moment pour dire ce qu'elle pensait d'Alexandra, la Wonder Woman de la saison. Et autant dire qu'elle n'a pas mâché ses mots à son encontre, la qualifiant de "boulet". Elle est perchée", continuait-elle.

Dans le deuxième épisode, rebelote. Hadja a une nouvelle fois critiqué le comportement d'Alexandra, malade à ce moment-là. "En arrivant sur le camp, j'avais l'impression qu'elle avait toute la misère du monde sur le dos. Son comportement m'agace et me fait rire à la fois. Dans la vraie vie, je pense que je lui rentrerais dedans", disait-elle.

Une personnalité "directe" et "franche"

En critiquant Alexandra, Hadja s'est attirée la colère des internautes qui l'ont accusée d'acharnement à l'encontre de la candidate. Le 29 août dernier, elle avait répondu à ses haters. "Ils ne montrent que cinq minutes de notre journée. Je ne m'acharne pas du tout sur elle (...) Quand je parlais d'elle, c'était sur le camp, pas sur les épreuves (...) Je n'ai rien contre elle. C'est une fille super sympa, qui est arrivée complètement malade, qui n'avait plus de voix (...) Tout ce que j'ai dit, on ne me le force pas à le dire, j'assume. Sur les épreuves, elle a été top", confiait-elle.

Dans un entretien qu'elle a donné à TV Mag, Alexandra est revenue sur ce qu'Hadja a dit sur elle dans les premiers épisodes de la saison. Comment a-t-elle réagi ? "Je n'ai pas été surprise par ce qu'Hadja a pu déclarer à mon sujet. Cela fait partie de sa personnalité d'être directe et très franche. Je savais ce qu'elle ressentait, elle ne me le cachait pas. En revanche, je ne savais pas comment les garçons se situaient vis-à-vis de moi et je l'ai découvert dans les épisodes", a-t-elle dit.

Par Clara P