Koh-Lanta : Alexandra critiquée pour sa victoire, une candidate emblématique réagit

C’est finalement Alexandra qui a remporté la dernière édition de Koh-Lanta les 4 Terres sur TF1 lors de la grande finale diffusée ce vendredi 4 décembre. Face à Brice, la comptable de 33 ans a finalement remporté le plus de bulletins : "Je suis super émue. Je voulais montrer qu’avec de la détermination, en ne lâchant rien, on pouvait réaliser ses rêves. Je voulais montrer ça à mes filles et je crois que j’ai réussi ma mission", a-t-elle confié à Denis Brogniart lors d’un live Instagram. Malheureusement pour la candidate, sa victoire n’a pas été du goût de nombreux internautes, qui estiment que Loïc aurait dû être le grand vainqueur du programme. Face aux critiques, Alexandra a pu compter sur le soutien de Clémence Castel, grande gagnante de Koh-Lanta Pacifique et de Koh-Lanta le combat des héros.

"Ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent"

L’ancienne aventurière a tenu à féliciter Alexandra dans un message sur Instagram : "Un immense bravo à elle, un parcours exemplaire pour celle qui a marqué cette saison de par sa singularité et son courage à toute épreuve ! Certains disent : 'Ce n’était pas la meilleure', 'Loïc méritait plus de gagner qu’elle', 'Brice n’aurait pas dû la choisir pour aller en finale'… En effet, Loïc nous a tous bluffés lors de cette aventure. Il restera celui qui aura le plus marqué les esprits !". Clémence Castel a ensuite évoqué son propre parcours lorsqu’elle a choisi d’affronter Francis plutôt que Mohamed lors de sa première participation au jeu de TF1 : "J’avais mon destin entre mes mains grâce à cette victoire sur les poteaux. J’étais sûre de gagner contre Francis et sûre de perdre contre Mohamed. Qu’auriez-vous fait à 20 ans, après 42 jours de souffrance et de privation ? Auriez-vous laissé la victoire sous vos yeux ? Ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent ce jeu et je suis plutôt bien placée pour le dire !".

Par Alexia Felix