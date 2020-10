Koh-Lanta : Alexandra en "union libre" avec son compagnon, elle se confie

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs suivent depuis le 28 août sur TF1. Le 16 octobre dernier, lors de la diffusion du huitième épisode sur les écrans, l'aventure a pris un tournant. En effet, les aventuriers ont vécu la réunification avec un choc des ambassadeurs qui a opposé Hadja à Loïc. Pour éviter de tirer la boule noire, ces derniers devaient se mettre d'accord sur l'aventurier à éliminer. Et leur choix s'est porté sur Marie-France, ex-membre de l'équipe du Nord qui, après avoir été la première candidate éliminée de la saison, avait pu faire son retour dans l'équipe de l'Ouest à la suite du départ médical de François.

Avec la réunification, les tribus jaunes et rouges n'existent plus. En remportant l'épreuve d'immunité, Alix était protégée lors du conseil, tout comme Dorian à qui elle a donné son collier d'immunité. Si Angélique a récolté quelques votes contre elle, c'est Hadja qui a été définitivement éliminée. Deux ex-membres de l'équipe de l'Est ont voté contre elle, à savoir Laurent et Alexandra. "Je n'ai pas du tout été surprise par le vote d'Alexandra parce que je sais qu'elle était très proche d'Angélique. Et pour Laurent, ça ne m'a pas du tout choqué non plus parce que c'est quelqu'un que je ne sentais pas depuis le début de l'aventure. Je me méfiais beaucoup de lui", nous a-t-elle confié dans un entretien exclusif.

Polygame ou libertine ?

Sur Instagram, Alexandra a pris la parole dimanche 18 octobre, revenant au passage sur son vote contre Hadja. "C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, chez les verts, c'était un petit peu compliqué entre nous deux. Quand on s'est retrouvé à la réunification, on ne se parlait pas. On était très distante toutes les deux. Comme je savais que ça allait se jouer entre Angélique et elle et que j'avais créé des liens avec Angélique, je voulais protéger Angélique", a-t-elle dit.

Dans la suite de cet échange 2.0 avec sa communauté, Alexandra a répondu à une question que beaucoup de ses fans se sont posée. "J’ai vu que certains se demandaient pourquoi j’étais en statut de couple en union libre... C’est juste parce que je ne suis pas mariée ni pacsée. J’attends toujours ma demande en mariage. Ce n’est pas pour autant que je suis polygame ou libertine", a-t-elle répondu.

Par Clara P