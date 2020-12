Koh-Lanta : Alexandra grande gagnante de cette saison

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les 4 Terres". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 candidats qui, pour la première fois dans l'histoire du jeu, ont participé pendant plusieurs jours à un combat des régions. En effet, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest se sont affrontés aux Fidji. Si la compétition a plutôt mal démarré pour l'équipe de l'Est - qui s'est retrouvée deux fois sur l'îlot de l'exil - la suite s'est mieux déroulée. En effet, tout au long de ce combat régional, aucun membre de cette tribu n'a pas été éliminé, contrairement aux trois autres régions. Si Bertrand-Kamal a ensuite fait face à Alix en tant que capitaine des rouges, le choc des ambassadeurs a opposé Loïc à Hadja. Et c'est Marie-France qui a fait les frais de cette rencontre, première éliminée de la réunification.

Au fil des jours, d'autres éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Celle de Bertrand-Kamal à l'issue d'une épreuve éliminatoire a plongé la Toile dans une profonde tristesse. Fabrice a lui aussi quitté le jeu de la même façon. Quant à Angélique, si elle a pu échapper une première fois à l'élimination grâce au collier que lui a donné Lola, elle a finalement vu son flambeau être éteint par Denis Brogniart au plus mauvais moment. En effet, c'est aux portes de la finale que l'ex-membre du Nord a quitte le jeu.

Loïc éliminé, Brice vainqueur des poteaux

Le 27 novembre dernier, TF1 a diffusé la première partie de la finale de "Koh-Lanta". Loïc, Dorian, Alexandra, Lola et Brice ont disputé la redoutable course d'orientation. Si l'aventure s'est terminée pour Lola et Dorian, Loïc, Alexandra et Brice ont décroché leur place pour la suite de la compétition.

Ce vendredi 4 décembre, les trois finalistes se sont affrontés sur la mythique épreuve des poteaux. Le gagnant a choisi son finaliste. Ces derniers ont été soumis aux votes du jury final. En direct, Denis Brogniart a retrouvé tous les candidat(e)s de cette édition, dont les deux finalistes. Et après plusieurs minutes de suspense, le nom du grand gagnant a été dévoilé. Il s'agit d'Alexandra. En plus de succéder à Naoil - gagnante de la saison des "héros" - elle remporte les 100 000 euros promis au vainqueur. "Je suis super émue. En participant à 'Koh-Lanta', je voulais montrer qu'avec la détermination, on peut aller loin", a-t-elle dit.

