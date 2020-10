Koh-Lanta : Alexandra jugée "moche" dans l'aventure, sa réponse aux critiques

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 aventuriers anonymes, dont celle d'Alexandra. Ses débuts dans l'aventure ont été difficiles. En effet, l'aventurière est tombée malade dès la première nuit d'aventure, comme elle l'avait raconté à Télé-Loisirs. "J'avais une otite, une angine et une bronchite. J'ai tout choppé en 24 heures. J'étais sous antibiotiques dès le deuxième jour de l'aventure (...) J'étais très mal", disait-elle.

Un état général qui a eu des conséquences sur son intégration au sein de l'équipe de l'Est. "J'ai tout de suite été un peu exclue et mise à l'écart de mon équipe. J'étais l'élément faible, le maillon faible de mon groupe, car j'étais malade. Dès le début, les filles, Hadja et Joaquina se sont soudées. Moi, j'étais en retrait. C'était ça qui était dur à vivre (...) Ça m'a vraiment fait mal", continuait-elle.

"L'habitude d'être jugée au quotidien..."

Depuis la fin des équipes régionales, Alexandra fait partie de l'équipe jaune dont Alix est la cheffe. La semaine dernière, dans l'épisode 6 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", l'ex-membre de l'Est a donné de la voix sur le jeu de confort. Si certains de ses camarades l'ont tenue responsable de la défaite de la tribu, la jeune maman a aussi été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Et c'est son physique qui a fait jaser la Toile, certains le jugeant différent de ce que la candidate affiche sur ses photos postées sur Instagram.

Jeudi 15 octobre, Alexandra a répliqué dans un long message où elle a mêlé humour et réponse cash. "À toi qui t'es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n'ai qu'une chose à dire : heureusement que je n'ai pas participé à 'The Voice' ou 'Miss France'. J'ai le droit d'être 'belle' sur Instagram et 'moche' sur 'Koh-Lanta' ou inversement (...) L'habitude d'être jugée au quotidien a décuplé ma niaque et je l'exprime aujourd'hui à travers l'aventure (...) On m'a souvent dit que j'avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n'est pas 'beau' sur une femme... Moi, mes bras, j'en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd'hui, les sacs de riz", a-t-elle posté.

Par Clara P