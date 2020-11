Koh-Lanta : Alexandra partage un touchant message à ses filles

Malgré ses débuts compliqués dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alexandra a su se faire une place dans le jeu d'aventure. Toujours dans la compétition, l'aventurière s'est qualifiée pour la fameuse épreuve des poteaux ce vendredi 27 novembre. Après avoir réussi les différentes étapes pour arriver à ce stade du jeu, l'aventurière a adressé un touchant message à ses deux filles, Lana (2 ans et demi) et Fafali (8 ans). Sur Instagram, Alexandra a souhaité montrer qu'avec "l'espoir, l'effort et la ténacité", elle a pu "réaliser ce rêve". "Je l'ai enfin trouvé ce poignard... qui me mène jusqu'aux poteaux ! A l'aide de ma détermination, message que je voulais transmettre à mes filles, avancer coûte que coûte, ne pas lâcher...", a-t-elle écrit en remerciant ses nombreux soutiens : "Merci à tous pour votre soutien et votre amour, ça fait vraiment du bien".

Complice avec ses filles

Pour accompagner ce message, Alexandra a partagé un cliché où elle porte sa plus jeune fille Lana souffrant d'une maladie des yeux. "Lana a une maladie des yeux. Ça été très difficile pour elle et pour toute la famille étant donné qu'elle a déjà été hospitalisée une dizaine de fois depuis sa naissance", avait-elle confié dans son portrait. C'est auprès de ses filles que la candidate a trouvé sa force pour vivre Koh-Lanta. Complice avec ses enfants, Alexandra avait déjà partagé sur Instagram un message sur sa motivation : "Si je suis partie, c'est pour me réaliser et surtout, vous montrer qu'avec la détermination, de grands efforts et en gardant ses valeurs, on peut franchir les obstacles et faire de sa vie un rêve (...) Je vous aime de tout mon coeur".

