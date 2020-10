Koh-Lanta : Alexandra positive à la Covid-19, vague de soutien sur Instagram

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux aventuriers anonymes, notamment avec Alexandra. Son début d'aventure a été pour le moins chaotique. En effet, l'ex-membre de l'équipe de l'Est est tombée malade dès la première nuit du jeu, comme elle l'avait raconté à Télé-Loisirs. "J'avais une otite, une angine et une bronchite. J'ai tout choppé en 24 heures. J'étais sous antibiotiques dès le deuxième jour de l'aventure (...) J'étais très mal", disait-elle.

La suite de son aventure s'est mieux passée. Après avoir rejoint l'équipe jaune menée par Alix, la candidate s'est liée d'amitié avec certains membres de sa team, notamment Jody. Sur le camp réunifié, elle n'a pas hésité à voter contre deux membres de son ancienne équipe de l'Est, à commencer par Hadja, à qui elle a reproché de ne pas lui avoir parlé lors de la réunification. La semaine dernière, c'est contre Joaquina que la maman de deux petites filles a voté.

"Je me demande pourquoi cela nous tombe encore dessus..."

En début de semaine, Alexandra a posté un message dans sa Story sur Instagram qui n'a pas manqué d'inquiéter sa communauté. "Je suis désolée si je ne réponds pas depuis plusieurs jours à vos messages, j'ai certainement la Covid-19, je dois faire un test demain", a-t-elle posté en légende d'une photo sur laquelle la candidate de "Koh-Lanta" ne semblait pas en grande forme (voir ci-dessous). Après la publication de ce message, Alexandra ne s'est pas connectée pendant quelques jours, avant son retour jeudi 29 octobre sur la Toile.

En partageant une photo de son aventure dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alexandra a donné de ses nouvelles sur son état de santé. L'occasion pour elle de faire un parallèle avec cette séquence diffusée la semaine dernière sur TF1 dans laquelle elle a mangé un énorme hamburger. "Quand je me revois face à @jodykohlanta tout donner pouvoir manger un hamburger, et qu'aujourd'hui je ne sens plus le goût de ce que je mange à cause de cette saleté de Covid qui m'attaque... qui fait tant de ravage autour de nous... Je me demande pourquoi cela nous tombe encore dessus malgré tous nos efforts", a-t-elle posté. Face à cette nouvelle, Alexandra a pu compter sur le soutien de sa communauté. "Courage à toi", a posté un internaute. "Prompt rétablissement. J'espère que ça ira pour toi, mais je ne crains rien. Tu es une battante, une vraie super héroïne. COURAGE", a poursuivi un autre.

Par Clara P