Koh-Lanta - Alexandra : sa victoire, son ras-le-bol des critiques, ses projets... Elle se confie (Exclu)

Non Stop People : Comment allez-vous ?

Alexandra : Je suis encore sous le coup de l'émotion. C'était une finale très éprouvante émotionnellement. Il y a eu l'hommage à Bertrand-Kamal. Puis j'ai été extrêmement touchée par les votes du jury final. Je suis contente, mais ça a été une soirée bouleversante.

Non Stop People : Pourquoi avez-vous été aussi touchée par les votes de vos camarades ?

Alexandra : Sur les poteaux, je pensais n'avoir aucune chance face à Loïc et à Brice. Lors du jury final, quand j'ai ressenti cette bienveillance, je me suis dit : 'Ah, peut-être qu'ils peuvent voter pour moi'. Ça m'a énormément touché de voir leur soutien et leurs votes, même si ça s'est joué serré.

Non Stop People : Avez-vous été surprise par les votes de Joaquina et Hadja en faveur de Brice ?

Alexandra : Non. Je savais qu'elles étaient très proches de Brice. Même si ça allait mieux chez les verts à la fin, quand on s'est retrouvé à la réunification, on n'avait pas réussi à réinstaurer un dialogue. Comme on ne s'est pas du tout parlé, pour moi le lien a été cassé. Je pense qu'elles ont dû voir que je m'étais créée des affinités, tout comme elles avec Brice. J'ai aussi voté contre elles, donc je ne m'attendais pas à ce qu'elles votent pour moi.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occasion de reparler avec elles de vos deux votes ?

Alexandra : Oui. Quand j'ai voté contre Hadja, je lui ai dit : 'Je vote contre toi parce que c'était Angélique ou toi'. J'avais créé des liens avec Angélique. Elle s'en doutait, elle a vu. Pour Joaquina, c'était pareil. Lola était une amie d'Angélique. Je n'avais pas réussi à reparler avec Joaquina entre temps. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je les apprécie énormément. Je les adore.

"Cette aventure m'a ouvert aux autres"

Non Stop People : Quels sont les retours que avez eus depuis votre victoire ?

Alexandra : J'ai reçu beaucoup de messages positifs. Certains m'ont exprimé leur souffrance et m'ont dit : 'Quand je te vois te battre, ça me donne de l'énergie pour avancer aussi'. Je trouve ça trop beau d'avoir ce retour. Je me dis que le message que je voulais faire passer, de ne pas baisser les bras, ça peut aider des gens. Et d'avoir ce retour, ça m'aide aussi. Ça vaut tout l'or du monde de pouvoir aider indirectement.

Non Stop People : Vous avez été la cible de critiques sur les réseaux, notamment sur votre physique. Comment les avez-vous gérées ?

Alexandra : Déjà ce matin, j'allume la radio et j'entends : 'Alexandra, tes pieds sont moches', 'Brice, pourquoi tu n'as pas choisi Loïc ? Il est jeune beau et souriant'. Merci, ça veut dire que je suis moche. Je me suis dit : 'Oula'. Tout au long de l'aventure, j'ai été critiquée sur mon état, mon physique, ma voix, mes pieds... Je faisais des performances et c'était écrasé par des trucs superficiels. Je me suis entraînée pour donner le meilleur de moi-même, j'ai donné le meilleur de moi-même. Dès qu'une fille dit une phrase, elle passe tout de suite pour la grande gueule, la rageuse, la stratège. La production nous avait prévenu que les critiques allaient être difficiles, mais je ne pensais pas à ce point que ça allait être plus sur les filles que sur les garçons. C'était pas évident à vivre.

Non Stop People : Qu'allez-vous faire des 100 000 euros que vous avez remportés ?

Alexandra : En participant à 'Koh-Lanta', je me suis battue pour mes filles. Une grande partie de cet argent sera pour elles, pour leur avenir. Je donnerai aussi une partie au Fond dédié à Bertrand-Kamal pour la recherche du cancer du pancréas créé par la fondation ARC. Et puis, je financerai un petit voyage à mon papa qui a aidé pour la garde de mes filles.

Non Stop People : Cet argent pourra-t-il servir à financer un futur mariage avec votre compagnon ?

Alexandra : Ce n'est pas dans nos projets immédiats. C'est quand même un gros projet puis je n'ai pas eu de demande ! (rires) Après je pourrais très bien la faire, mais je ne cours pas après.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette expérience ?

Alexandra : En participant à 'Koh-Lanta', j'avais peur de tout ce qui est aspect stratège, je suis assez sensible. Et ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment le côté humain, la générosité, le partage. C'est une aventure qui m'a ouvert aux autres et qui me donne encore plus envie de partager. C'est à l'image de Bertrand-Kamal, le symbole de la joie, du partage, de l'altruisme. C'est surtout ça que je retiens de cette aventure incroyable.

Par Clara P