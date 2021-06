Koh-Lanta : Alexia Laroche-Joubert dévoile comment a été créée l'épreuve des poteaux

Ce vendredi 4 juin 2021, TF1 diffuse en prime-time la finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Après des semaines passées en Polynésie, les aventuriers vont enfin connaître l'heureux gagnant. Une soirée partagée entre la mythique épreuve des poteaux endurée par les trois finalistes et les retrouvailles en direct à Paris pour l’ultime dépouillement. À l'issue de cette soirée, les téléspectateurs sauront enfin qui de Maxine, Lucie ou Jonathan remportera cette dernière édition. Pour promouvoir la finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Alexia Laroche-Joubert était l'invitée de Philippe Vandel ce vendredi 4 juin 2021. Sur les ondes d'Europe 1, la directrice d'ALP, société de production de "Koh-Lanta", a dévoilé quelques détails croustillants sur le dernier épisode.

Le Père Fouras de Fort Boyard n'y est pas pour rien

"Ce matin, il y avait des orages à Paris et je me disais que vous aviez vécu les grosses intempéries que les candidats ont eues à ce moment-là. Tenir dans le vent, la pluie et les bourrasques, ce n’est pas simple", a-t-elle révélé. Maxine, également invitée d'Europe 1, estime de son côté que l'épreuve des poteaux "est la plus facile" de "Koh-Lanta". Un avis qui ne semble pas partager Alexia Laroche-Joubert : "C’est une technique particulière. On a beau rester statique sur un espace, c’est quand même très différent. Et puis vous avez des concurrents, vous vous battez contre vous-même mais contre les autres aussi". Mais d'où vient la célèbre épreuve des poteaux ? Comment a-t-elle été créée ? Alexia Laroche-Joubert a accepté de révéler l'origine de cette épreuve au micro d'Europe 1. En réalité, l'épreuve des poteaux a été créée par un certain Yann le Gac, plus connu sous le nom de Père Fouras dans "Fort Boyard". "Ça vient des flamants roses ! Un jour, il voit des flamants roses qui tiennent sur un pied et il se dit 'Je vais inventer les poteaux'", révèle Alexia Laroche-Joubert. En plus de son rôle dans le célèbre Fort, Yann le Gac est aussi "le créateur de la plupart des jeux de Koh-Lanta".

Par Matilde A.