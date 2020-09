Koh-Lanta - Alix avant/après : son incroyable et radicale transformation physique

TF1 a dévoilé le 28 août dernier la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et c'est une compétition par régions que la production a organisée. Ainsi, les 24 candidats au casting ont été répartis d'après leur région d'origine, à savoir le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud.

Depuis le début de l'émission, des éliminations ont eu lieu. La semaine dernière, dans l'épisode 4 diffusé sur TF1, trois candidats ont été éliminés. Une première dans l'histoire de l'émission. Ainsi, Diane n'a pas fait long feu chez les violets, sa région d'adoption après son retour dans le jeu à la suite de la sortie médicale de Samuel. Quant à Estelle, elle a été éliminée. Enfin, Aubin a joué un gros coup lors du conseil. En sortant son collier d'immunité, il a évincé Mathieu, l'un des maillons forts du jeu.

"Je ne suis plus la même personne"

Dans l'équipe du Sud, il reste encore quatre candidats, dont Alix. À 28 ans, elle est coach sportif et sapeur-pompier volontaire. Elle habite dans les Bouches-du-Rhône. Le 28 juin dernier, sur sa page Instagram, elle a partagé un cliché d'elle avant/après. Sa communauté a pu s'apercevoir qu'elle avait changé physiquement, ce que la principale intéressée a confirmé dans son portrait réalisé pour" Koh-Lanta, les 4 Terres". "Quand je suis arrivée en caserne, j'étais plutôt boulotte, je ne faisais pas une pompe. En cinq ans, mon physique a radicalement changé", dit-elle.

Il faut dire qu'Alix a adopté un autre mode de vie, alliant sport et nourriture saine. "Quand je m'entraîne, je ne suis plus la même personne (...) Ce que j'aime dans le CrossFit, c'est la diversité des entraînements, le dépassement de soi et les objectifs à atteindre. Physiquement, je suis forte, mentalement aussi", continue-t-elle dans sa présentation vidéo. Dotée d'un "caractère bien trempé", la jeune femme espère aller le plus loin possible dans la compétition.

Par Clara P