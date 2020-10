Koh-Lanta : Alix "boulotte", pourquoi son physique l'a longtemps complexée

Alix fait partie de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au début de la compétition, elle faisait partie de l'équipe du Sud. Sur le camp, elle était très proche de Mathieu. Puis elle a été la cheffe de l'équipe jaune avant la réunification. À 28 ans, elle est coach sportif et sapeur-pompier volontaire. Sur Instagram, elle avait posté un cliché d'elle avant/après. Sa communauté avait pu voir qu'elle avait changé physiquement, ce que la principale intéressée a confirmé dans son portrait diffusé pendant l'émission. "Quand je suis arrivée en caserne, j'étais plutôt boulotte, je ne faisais pas une pompe. En cinq ans, mon physique a radicalement changé", dit-elle.

Il faut dire qu'Alix a adopté un autre mode de vie, alliant sport et nourriture saine. "Quand je m'entraîne, je ne suis plus la même personne (...) Ce que j'aime dans le CrossFit, c'est la diversité des entraînements, le dépassement de soi et les objectifs à atteindre. Physiquement, je suis forte, mentalement aussi", continue-t-elle dans sa présentation vidéo.

"Je me renfermais"

Au Parisien, Alix s'est confiée sur les épreuves qu'elle a traversées dans sa vie. Dans un premier temps, la candidate de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a expliqué que pendant son adolescence, elle souffrait d'une manque de confiance. "Influencée par la société, je me disais que je n'ai pas le corps qu'il faut, alors je me renfermais. Du haut de mon 1m74, je me recroquevillais peut-être à la taille des autres".

Quand elle a débarqué chez les sapeurs-pompiers, la jeune femme a dû faire ses preuves en tant que femme dans un milieu très masculin, comme elle l'a raconté. "Des collègues pompiers me pointaient du doigt. Certains se disaient que j'avais été prise parce que j'étais une gonzesse, même si les mentalités ont évolué dans le métier. Je ne voulais pas qu'ils se disent que c'était risqué avec moi en intervention, alors je me suis foutue un coup de pied aux fesses avec le Crossfit".

Par Clara P