Koh-Lanta - Alix : cet impact qu'a eu l'élimination de Mathieu sur son comportement

Pour cette nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres", la production a misé sur une grande nouveauté. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées aux Fidji. Et c'est un combat des régions que les téléspectateurs ont pu suivre avec le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. Après cette compétition, la fin des équipes régionales a été annoncée par Denis Brogniart. Alix est devenue la capitaine des rouges, Bertrand-Kamal le chef des jaunes.

La semaine dernière, le choc des ambassadeurs a marqué la réunification. Après l'élimination de Marie-France, c'est Hadja qui a été poussée vers la sortie. Il lui a été reproché de ne pas assez s'investir sur le camp réunifié. De plus, le fait qu'elle ait fait cuire tout le riz des anciens jaunes n'a pas plu à certains de ses camarades, à commencer par Laurent qui, bien qu'étant son ex-allié de l'Est - a voté contre elle.

"Ça partait dans tous les sens"

Dans l'aventure, le comportement d'Alix n'a pas toujours fait l'unanimité. Dans les derniers épisodes de "Koh-Lanta" diffusés sur TF1, la jeune femme s'est montrée autoritaire auprès de ses camarades, plus particulièrement à l'encontre d'Alexandra. Un comportement qu'elle a tenu à expliquer via un live organisé sur Instagram le week-end dernier.

"J'ai commencé à vriller quand Mathieu est parti. Je me suis dit : 'Je ne me cache plus, je rentre dedans'. Je suis consciente que je parle sèchement aux gens, mais je suis à bout, je n'en peux plus. Personne n'arrive à prendre de décision, ça parlait dans tous les sens, ça me tirait le cerveau donc au final, j'ai souvent dit : 'On fait ça, ça et ça et basta'. Après oui, je suis directive, mais si personne ne prenait le lead, ça partait dans tous les sens", a-t-elle dit.

Par Clara P