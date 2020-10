Koh-Lanta - Alix : dans quelles circonstances a-t-elle perdu sa soeur ?

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" différente des précédentes que les téléspectateurs ont découverte le 28 août dernier sur TF1. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées aux Fidji. Ainsi, 24 candidats se sont lancés dans l'aventure, dont la jolie Alix.

Leader de l'équipe jaune après l'annonce par Denis Brogniart de la fin des équipes régionales, Alix a su s'imposer aussi bien sur le camp que sur les épreuves. À 28 ans, elle est coach sportive et sapeur-pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône. La semaine dernière, dans l'épisode 5 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", elle a évoqué dans son portrait sa transformation physique. "Quand je suis arrivée en caserne, j'étais plutôt boulotte, je ne faisais pas une pompe. En cinq ans, mon physique a radicalement changé", dit-elle.

"Je n'en ai pas parlé tout de suite..."

Avant sa participation à "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alix a perdu deux membres de sa famille, à savoir sa grand-mère Luce - à qui elle a dédié l'épreuve de confort dans le dernier épisode diffusé sur TF1 - et sa petite soeur. C'est dans une interview à TV Mag qu'elle a parlé pour la première fois de la disparition de sa soeur, qui a été l'un de ses moteurs dans son aventure. "Elle n'a appris ma participation qu'une semaine avant son décès. Elle m'avait exprimé tout son amour et sa fierté, c'est ce qui me porte aujourd'hui", disait-elle.

Dans l'édition du 2 octobre du magazine Public, Alix en a dit plus sur les circonstances du décès de sa soeur en abordant dans un premier temps la raison qui l'a poussée à ne pas en parler dans l'émission. "Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que je ne voulais pas 'aguicher' les gens et faire les gros titres avec mon histoire", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Elle est partie de sa propre volonté, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter, après les choses douloureuses qu'elle avait traversées. Elle était dans une grande détresse psychologique, une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi".

Par Clara P