Koh-Lanta : Alix éliminée, pourquoi elle n'a finalement pas voté contre Brice (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Alix : Quand Denis Brogniart éteint mon flambeau, je suis fière de l'aventure que j'ai vécue. J'ai atteint mes objectifs personnels. Ça a été pour moi la fin d'une très belle aventure, et je me dis que c'est peut-être le début d'une autre, une nouvelle vie avec cette aventure à raconter, à partager avec les gens.

Non Stop People : Vous retenez-vous de pleurer à ce moment-là ?

Alix : Il y a beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas de larmes parce que je suis très fière de moi. Ce n'est pas manquer d'humilité de dire ça. Devant les aventuriers, je m'imprègne de cette dernière scène, de ce dernier moment. Je n'ai pas le temps pour pleurer. Je le sentais un peu venir. Mais se dire : 'Je pars', alors que mon prénom n'a pas été marqué sur un papier, c'est compliqué, mais ça se digère quand même facilement. Je savais que j'étais en danger. Ça a été une stratégie mise en place contre moi. Je fais peur aux gens, depuis un bon moment.

Non Stop People : Laurent pense que les aventuriers ont voté contre lui pour indirectement vous éliminer, vous... Qu'en pensez-vous ?

Alix : Je pense que c'était plus facile de se mettre d'accord sur Laurent pour m'évincer que mettre mon nom. Le conseil précédent l'a prouvé, les gens n'ont pas réussi à s'unir contre moi pour m'évincer. C'est Jody qui part. Je pense que c'était plus facile pour eux stratégiquement de tous se mettre sur Laurent.

Non Stop People : Alexandra a voté deux fois contre Laurent. Elle se justifie en disant qu'elle n'a pas voulu voter contre vous...

Alix : Elle ne vote pas contre moi, mais elle vote quand même contre mon binôme, donc indirectement contre moi. Maintenant, Laurent est la personne qu'elle voulait voir partir. Elle m'entraîne dans sa chute, mais elle l'a fait comme bon lui semble, à l'instant T. Dire qu'elle n'a pas voté contre moi, oui clairement, elle ne l'a pas fait. Mais elle m'entraîne quand même dans la chute de Laurent.

Non Stop People : Ce vote, l'avez-vous vécue comme une trahison ?

Alix : Non, il n'y aucune trahison.

"Les commentaires des haters, je m'en fous"

Non Stop People : Avant le conseil, vous comptiez voter contre Brice. Finalement, votre vote se dirige contre Fabrice, pourquoi ?

Alix : Parce que voter contre Brice, ça aurait été voter contre Ava et je me suis jurée de ne jamais voter contre Ava. J'avais des valeurs. Ça ne se voit pas, mais au dernier moment, je me dis : 'Non, je ne peux pas faire ça'. J'ai toujours dit à Ava que je ne voterai pas contre elle. C'est une ancienne membre de l'équipe du Sud, et je n'avais pas envie.

Non Stop People : Tout n'a pas toujours été rose avec Hadja sur le camp réunifié. Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

Alix : C'est une femme formidable. C'est une amie. C'est une fille déterminée comme moi qui a de très belles valeurs. Je peux compter sur elle aujourd'hui.

Non Stop People : Comment ça s'est passé pour vous sur les réseaux sociaux ?

Alix : Ça s'est très, très bien passé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les commentaires des haters, je m'en fous. Ceux qui veulent débattre avec moi, c'est avec grand plaisir. J'adore parler avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi à partir du moment où c'est dans le respect de la personne. Maintenant, les gens qui mettent des messages à caractère haineux juste pour faire un message, ça ne m'intéresse pas. Après, je vis bien ma médiatisation. On a été préparé à ça. On a été très bien encadré par la production. On a même eu une formation. On est très bien accompagné.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à "Koh-Lanta" ?

Alix : C'était une manière de me confronter à quelque chose de concret. Je pensais que c'était dur 'Koh-Lanta', mais je ne pensais pas que c'était aussi dur. C'est terriblement dur. C'est la plus belle aventure que j'ai vécue jusqu'à maintenant. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner !

